La ciudad más poblada del mundo se está hundiendo rápidamente por el aumento del nivel del mar

Con más de 40 millones de habitantes en su área metropolitana, Yakarta concentra una enorme cantidad de población, edificios, industrias e infraestructura en una zona especialmente vulnerable. Parte de la ciudad fue construida sobre antiguos terrenos pantanosos y depósitos de sedimentos de ríos, un suelo naturalmente inestable que se volvió aún más frágil por la actividad humana.

El drama de Yakarta: una de las ciudades más grandes del mundo se hunde mientras el agua gana terreno

Uno de los principales factores detrás del hundimiento de esta ciudad es la extracción excesiva de agua subterránea. Durante décadas, miles de hogares, empresas e industrias recurrieron a esta fuente debido a que la red de agua pública no logra cubrir toda la demanda. Al retirar grandes cantidades de agua del subsuelo, las capas de tierra pierden soporte y comienzan a comprimirse.

A este fenómeno se suma el aumento del nivel del mar. El cambio climático provoca la expansión de los océanos y el deshielo de grandes masas de hielo, aumentando la presión sobre las ciudades costeras. En Yakarta, algunas zonas del norte ya se encuentran varios metros por debajo del nivel del mar, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

Ante la situación de esta ciudad, el Gobierno de Indonesia lanzó grandes proyectos de infraestructura, entre ellos el denominado “Giant Sea Wall”, un enorme sistema de protección costera que busca reducir el impacto de las inundaciones. También se impulsaron mejoras en el drenaje y planes para trasladar parte de las funciones administrativas del país a una nueva capital.