Los exquisitos cortes de carne que casi nadie pide y los carniceros no entienden por qué

Carne: los cortes de poca salida y que los carniceros aman

Arañita

Es un corte clásico que siempre los carniceros se llevan a casa. Es una carne que no se consigue fácilmente, ya que una vaca aporta poca cantidad. De un animal de 400 kg. Se obtienen solo dos arañitas, de alrededor 100 gramos cada una. Se cocina vuelta y vuelta a la plancha, sale tierna y jugosa, gracias a su grasa intramuscular, que le permite una terneza acentuada.

Ojo de aguja

Se trata del falso ojo de bife, que aporta calidad y economía para el bolsillo. Es considerada carne de “segunda” y, al ser un corte de carne que está pegado al ojo de bife, sus primeros bifes son muy tiernos. Su precio en relación con el corte Premium, es lo más rescatable.

Entraña gruesa

Todos conocen y eligen siempre la entraña fina, la tradicional. Muchos conocen este corte de carne como “el bife del carnicero”. Se destaca por tener un sabor intenso a mineral, más profundo que los cortes más tradicionales. Se cocina y saca a punto, jugoso. Si se pasa, se endurece.

Azotillo

Se trata del “falso matambre”. Es un corte económico y que no tiene desperdicio. Los carniceros se lo llevan a casa y lo cocinan a fuego lento en una cacerola. Como resultado, se obtiene una carne que se deshilacha con el tenedor y absorbe todo el sabor.