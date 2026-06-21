Los exquisitos cortes de carne que casi nadie pide y los carniceros no entienden por qué

La gente siempre se muestra reacia a los cambios y casi siempre elige los mismos cortes de carne, ya sea para comer en el asado, al horno o realizar cualquier receta. En ese sentido, hay muchos cortes de carne que tienen poca salida en las carnicerías y no son muy bien aprovechados.
Estos cortes de carne son muy apreciados por los mismos vendedores, que suelen llevarse a su casa. Ven en ellos un sabor y textura que nadie aprovecha.
Con ese panorama, en el mundo de la carne hay una regla que no está escrita y pocos conocen: los cortes de carne menos vistosos, los que menos salida tienen, a veces son los más sabrosos.
Carne: los cortes de poca salida y que los carniceros aman
Arañita
Es un corte clásico que siempre los carniceros se llevan a casa. Es una carne que no se consigue fácilmente, ya que una vaca aporta poca cantidad. De un animal de 400 kg. Se obtienen solo dos arañitas, de alrededor 100 gramos cada una. Se cocina vuelta y vuelta a la plancha, sale tierna y jugosa, gracias a su grasa intramuscular, que le permite una terneza acentuada.
Ojo de aguja
Se trata del falso ojo de bife, que aporta calidad y economía para el bolsillo. Es considerada carne de “segunda” y, al ser un corte de carne que está pegado al ojo de bife, sus primeros bifes son muy tiernos. Su precio en relación con el corte Premium, es lo más rescatable.
Entraña gruesa
Todos conocen y eligen siempre la entraña fina, la tradicional. Muchos conocen este corte de carne como “el bife del carnicero”. Se destaca por tener un sabor intenso a mineral, más profundo que los cortes más tradicionales. Se cocina y saca a punto, jugoso. Si se pasa, se endurece.
Azotillo
Se trata del “falso matambre”. Es un corte económico y que no tiene desperdicio. Los carniceros se lo llevan a casa y lo cocinan a fuego lento en una cacerola. Como resultado, se obtiene una carne que se deshilacha con el tenedor y absorbe todo el sabor.