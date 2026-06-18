En qué momento conviene salar la carne del asado y cuántas veces se da vuelta en la parrilla

Si la carne se sala en el momento justo que se va a llevar a la parrilla, la carne absorberá la cantidad justa de sal.

No es recomendado salar la carne con mucho tiempo de anticipación, ya que este ingrediente empieza a extraerle los jugos interiores a los diferentes cortes que se vayan a asar en la parrilla, dejando un resultado más seco.

Tampoco es un buen consejo utilizar sal fina para salar la carne, ya que esta penetra más rápido en el corte, es difícil de controlar y probablemente, quede más salada.

Los asadores más experimentados, cuando están por tirar un corte de carne bien ancho, como el vacío, por ejemplo, sí optan por salar la carne con más tiempo de anticipación, para darle más chance a la sal de que llegue al interior.

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Cuántas veces se da vuelta la carne del asado en la parrilla

No hay mucha ciencia sobre este consejo. La carne solamente se da vuelta una sola vez en la parrilla, al menos por la recomendación de los asadores más experimentados.

Los que más saben aseguran que se corta la inercia térmica y la carne se empieza a secar.

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Jamás se debe pinchar la carne durante la cocción. Claramente sí está permitido para dar vuelta el corte en la parrilla. Si se pincha muchas veces, los jugos interiores se perderán, no pudiendo tener un corte jugoso.