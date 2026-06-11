Leña o carbón: cuál es la diferencia y qué conviene para hacer el asado

asado a la parrilla El carbón y la leña tienen grandes diferencias.

Aunque no lo creas, lo que usas para prender el fuego del asado, la cantidad de brasas que le pones a la carne y los adobos cambian completamente el sabor.

Diferencias entre carbón y leña: dos formas de prender el fuego para el asado

El asado con leña es más típico en el interior del país, mientras que el carbón se suele usar más en Buenos Aires. Esa es una de sus principales diferencias, la geográfica.

La leña es ideal para obtener una carne con más sabor. El humo de la madera impregna la carne y genera un sabor ahumado muy rico. Normalmente se usan leñas de quebracho o algarrobo.

carbón y leña El carbón y la leña tienen diferencias de control de temperatura, cantidad de humo y sabor de la carne.

A diferencia de la leña, el carbón es mucho más práctico y rápido. Se prende en menos de 20 minutos y genera brasas rápidamente. El carbón se obtiene de la madera de árboles duros, pero se somete a un proceso industrial que elimina toda el agua del interior.

Otra diferencia está en el control de la temperatura. La leña, al ser madera viva, se puede controlar mejor y se aviva agregando más leña. El carbón mantiene el calor constante por mucho tiempo y genera menos humo, comparado con la leña.

El carbón deja la carne con un gusto más neutro que la leña. Muchos optan por combinar ambos elementos para hacer el asado y obtener lo mejor de los dos.

Consejos para prender el fuego para el asado

Para armar un buen fuego, conviene usar papeles de diario en bollos para avivarlo y que la leña o el carbón se activen rápido.

Si vas a usar leña, realiza una estructura con los troncos formando un cuadrado apilado para colocar en el centro un papel encendido.

leña Un buen fuego es el punto principal de un buen asado.

Limpia bien la parrilla antes de colocar la carne y después de realizar el fuego para eliminar los restos de grasa, humo y carbón.