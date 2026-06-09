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Limpieza fácil

Si el disco se te llenó de óxido te explico cómo limpiarlo con un truco y un poco de carbón

El disco que usamos para preparar ravioles, carnes y verduras en el fuego, muchas veces se llena de óxido por falta de uso o por guardarlo mal

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Cómo se puede limpiar un disco con óxido. 

Cómo se puede limpiar un disco con óxido. 

El disco que usamos para preparar ravioles, osobuco, carne mechada o chorizos al vino se tiene que cuidar y conservar como cualquier otro utensilio, buscando algún truco y pensando en soluciones de limpieza que nos permitan eliminar el óxido y la grasa.

Para limpiar un disco, considerando que generalmente son de hierro, hay que considerar algunas cosas previas para no dañar el material. El óxido se puede formar en este tipo de accesorios o utensilios de cocina por dos razones principales: porque lo lavamos y secamos mal; o porque lo guardamos en un espacio poco ventilado y húmedo.

carbón en el disco
Usando carbón se puede limpiar un disco muy sucio.

Usando carbón se puede limpiar un disco muy sucio.

El disco se utiliza generalmente para cocinar alimentos abundantes y preparaciones con varios ingredientes. Por ejemplo, el arroz con pollo en cantidad se hace en el disco, así como la carne mechada con salsa para sándwiches o los ravioles para varias personas.

Es un invento de cocina creado y diseñado en el siglo XX. Nació en el campo argentino de una necesidad de los trabajadores rurales que reciclaban las herramientas de labranza en desuso y las colocaban sobre la leña para cocinar carnes y guisos rápidamente.

El truco para limpiar el disco de cocina y eliminar el óxido

Con carbón se puede realizar un truco de limpieza para mantener el disco de alimentos libre de óxido y grasa. El carbón tiene una textura porosa que sirve para retener el óxido y la suciedad de los metales. Actúa como un abrasivo suave sin dañar las superficies.

Para limpiar el disco con resto de comida y con óxido, hay que preparar una pasta de carbón de parrilla con el jugo de un limón.

Embed - Seba Sappa on Instagram: "Disco oxidado? La solución . Con una mezcla simple de carbón molido y limón solucionas enseguida el problema del óxido en el disco. Con una esponja de acero pasas varias veces por toda la superficie, una vez cubierto limpias con agua y detergente . Queda como nuevo! , vos de qué forma lo limpias del óxido ? Deja en comentarios . Aprovechamos para curar junto con el disco, las sartenes de @brogas.oficial , su kit de 3 medidas de 100% hierro . Igual que el disco, se limpian y van al fuego para que agarren temperatura. Luego las cubrís con una capa fina de aceite y las volves a dejar en el fuego , te ayudas con un papel absorbente y repetís el proceso 3 veces . Para guardar correctamente una vez usadas, capa fina de aceite y listo . Deja en comentarios más tips o otra técnica para que nos sirva a todos! Abrazo!"
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  1. Coloca el carbón en una bolsa y muele con un martillo, con cuidado.
  2. Coloca el carbón molido en un recipiente y agrega el jugo de limón. Mezcla bien y coloca los ingredientes dentro del disco.
  3. Refriega con una esponja que no tenga metal para retirar los restos de óxido y limpia con un poco de aceite y con el disco tibio.
  4. Finalmente, solo hay que secar el disco una vez que esté frío para retirar el aceite y evitar que retenga humedad.

Consejos para cocinar alimentos en un disco de hierro

Limpiar el disco, eliminar el óxido con carbón y mantenerlo en un lugar seco son pasos de un truco de mantenimiento que no puede faltar, pero ¿cómo se usa correctamente el disco?

disco de cocina
La limpieza, la temperatura y el guardado mantienen el disco impecable y libre de óxido.

La limpieza, la temperatura y el guardado mantienen el disco impecable y libre de óxido.

Antes de usar por primera vez un disco de alimentos, hay que curarlo con grasa y una servilleta de papel. Para limpiar el interior luego de cada uso, hay que evitar los detergentes o esponjas de acero.

Para cocinar, hay que usar la leña adecuada o un mechero de gas potente que cocine los alimentos de forma uniforme.

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