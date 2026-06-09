Si el disco se te llenó de óxido te explico cómo limpiarlo con un truco y un poco de carbón

Para limpiar un disco, considerando que generalmente son de hierro, hay que considerar algunas cosas previas para no dañar el material. El óxido se puede formar en este tipo de accesorios o utensilios de cocina por dos razones principales: porque lo lavamos y secamos mal; o porque lo guardamos en un espacio poco ventilado y húmedo.
El disco se utiliza generalmente para cocinar alimentos abundantes y preparaciones con varios ingredientes. Por ejemplo, el arroz con pollo en cantidad se hace en el disco, así como la carne mechada con salsa para sándwiches o los ravioles para varias personas.
Es un invento de cocina creado y diseñado en el siglo XX. Nació en el campo argentino de una necesidad de los trabajadores rurales que reciclaban las herramientas de labranza en desuso y las colocaban sobre la leña para cocinar carnes y guisos rápidamente.
El truco para limpiar el disco de cocina y eliminar el óxido
Con carbón se puede realizar un truco de limpieza para mantener el disco de alimentos libre de óxido y grasa. El carbón tiene una textura porosa que sirve para retener el óxido y la suciedad de los metales. Actúa como un abrasivo suave sin dañar las superficies.
Para limpiar el disco con resto de comida y con óxido, hay que preparar una pasta de carbón de parrilla con el jugo de un limón.
- Coloca el carbón en una bolsa y muele con un martillo, con cuidado.
- Coloca el carbón molido en un recipiente y agrega el jugo de limón. Mezcla bien y coloca los ingredientes dentro del disco.
- Refriega con una esponja que no tenga metal para retirar los restos de óxido y limpia con un poco de aceite y con el disco tibio.
- Finalmente, solo hay que secar el disco una vez que esté frío para retirar el aceite y evitar que retenga humedad.
Consejos para cocinar alimentos en un disco de hierro
Limpiar el disco, eliminar el óxido con carbón y mantenerlo en un lugar seco son pasos de un truco de mantenimiento que no puede faltar, pero ¿cómo se usa correctamente el disco?
Antes de usar por primera vez un disco de alimentos, hay que curarlo con grasa y una servilleta de papel. Para limpiar el interior luego de cada uso, hay que evitar los detergentes o esponjas de acero.
Para cocinar, hay que usar la leña adecuada o un mechero de gas potente que cocine los alimentos de forma uniforme.