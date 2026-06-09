Si el disco se te llenó de óxido te explico cómo limpiarlo con un truco y un poco de carbón

Es un invento de cocina creado y diseñado en el siglo XX. Nació en el campo argentino de una necesidad de los trabajadores rurales que reciclaban las herramientas de labranza en desuso y las colocaban sobre la leña para cocinar carnes y guisos rápidamente.

El truco para limpiar el disco de cocina y eliminar el óxido

Con carbón se puede realizar un truco de limpieza para mantener el disco de alimentos libre de óxido y grasa. El carbón tiene una textura porosa que sirve para retener el óxido y la suciedad de los metales. Actúa como un abrasivo suave sin dañar las superficies.

Para limpiar el disco con resto de comida y con óxido, hay que preparar una pasta de carbón de parrilla con el jugo de un limón.

Embed - Seba Sappa on Instagram: "Disco oxidado? La solución . Con una mezcla simple de carbón molido y limón solucionas enseguida el problema del óxido en el disco. Con una esponja de acero pasas varias veces por toda la superficie, una vez cubierto limpias con agua y detergente . Queda como nuevo! , vos de qué forma lo limpias del óxido ? Deja en comentarios . Aprovechamos para curar junto con el disco, las sartenes de @brogas.oficial , su kit de 3 medidas de 100% hierro . Igual que el disco, se limpian y van al fuego para que agarren temperatura. Luego las cubrís con una capa fina de aceite y las volves a dejar en el fuego , te ayudas con un papel absorbente y repetís el proceso 3 veces . Para guardar correctamente una vez usadas, capa fina de aceite y listo . Deja en comentarios más tips o otra técnica para que nos sirva a todos! Abrazo!" View this post on Instagram

Coloca el carbón en una bolsa y muele con un martillo, con cuidado. Coloca el carbón molido en un recipiente y agrega el jugo de limón. Mezcla bien y coloca los ingredientes dentro del disco. Refriega con una esponja que no tenga metal para retirar los restos de óxido y limpia con un poco de aceite y con el disco tibio. Finalmente, solo hay que secar el disco una vez que esté frío para retirar el aceite y evitar que retenga humedad.

Consejos para cocinar alimentos en un disco de hierro

Limpiar el disco, eliminar el óxido con carbón y mantenerlo en un lugar seco son pasos de un truco de mantenimiento que no puede faltar, pero ¿cómo se usa correctamente el disco?

disco de cocina La limpieza, la temperatura y el guardado mantienen el disco impecable y libre de óxido.

Antes de usar por primera vez un disco de alimentos, hay que curarlo con grasa y una servilleta de papel. Para limpiar el interior luego de cada uso, hay que evitar los detergentes o esponjas de acero.

Para cocinar, hay que usar la leña adecuada o un mechero de gas potente que cocine los alimentos de forma uniforme.