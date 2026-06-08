DIY: aprovechá el cemento que te sobra y creá esta fantástica idea para el hogar

Cemento (puede ser poquita cantidad)

Agua

Taza

Bolsa con cierre hermético

Opcional: pinturas acrílicas, pinceles, barniz.

Cemento (2) Si te sobró un poquito de cemento, aprovechalo para hacer un posa taza.

Lo mejor de esta idea de DIY es que puedes hacerlo con muy poco cemento, como por ejemplo con dos o tres cucharadas de albañilería, o con el cemento sin preparar. Mientras más puro sea el cemento (es decir, que no se le agregue arena o cualquier otro elemento), más macizo quedará el posa taza.

Una vez que tengas el cemento listo, tendrás que colocarlo en una bolsa hermética. Te aconsejamos no rellenar la bolsa, ya que necesitamos que el producto pueda moverse dentro de la bolsa y que no se rebalse.

Cierra la bolsa hermética, y colócala sobre una superficie lisa y plana. A continuación tendrás que apoyar la taza y dejarla sobre la bolsa durante varias horas hasta que el cemento se seque por completo. Cuando el cemento ya esté seco, abre la bolsa con un cuchillo y con mucho cuidado retira los restos de bolsa para no romper el posa taza.

Posa taza cemento Posa taza fabricado con cemento.

El último paso es opcional y consiste en pintar el posa taza con los colores que más te gusten, pero también puedes dejarlo con el color natural del cemento. Por otro lado, es importante destacar que esta idea puede adaptarse a otros elementos y objetos, ya que por ejemplo puedes hacerlo para colocar velas, o platos (en este caso deberás usar más cemento y la bolsa donde lo coloques tendrá que ser más grande).