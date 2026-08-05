Como parte del Plan Estratégico contra el Abigeato impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía Rural ejecutó un operativo junto a personal de Bromatología de Las Heras que derivó en el decomiso y destrucción de 260 kilos de alimentos no aptos para el consumo humano.
La Policía Rural decomisó 260 kilos de alimentos en mal estado en Las Heras
La intervención, realizada junto con Bromatología, detectó carne y alimentos sin rotular y en malas condiciones de higiene en un comercio de Las Heras
La inspección se llevó a cabo en un comercio local a partir de denuncias anónimas por presuntas irregularidades en el manejo y la venta de productos. Al ingresar al establecimiento, los efectivos de la Delegación Centro de la Policía Rural constataron que el local operaba en plena actividad comercial pese a no cumplir con las normas de salubridad vigentes.
Infracciones sanitarias y desnaturalización de la mercadería
Durante el procedimiento, los inspectores de Bromatología detectaron serias faltas de higiene y la presencia de productos de origen animal sin los sellos de rotulación ni la trazabilidad exigida por la Ley Nacional N° 18.284 (Código Alimentario Argentino) y el Decreto N° 4238/68.
Ante este panorama, la Oficina Fiscal N° 1 de Las Heras ordenó el labrado de las actuaciones correspondientes, mientras que las autoridades municipales procedieron a la desnaturalización y destrucción inmediata de toda la mercadería incautada.
El detalle del decomiso y los controles en la provincia
El volumen total retirado de la venta incluyó una amplia variedad de cortes cárnicos e insumos de elaboración:
- Carnes y derivados: 85 kilos de carne vacuna, 25 kilos de carne molida, 30 kilos de supremas de pollo, 10 kilos de milanesas de carne, 5 kilos de hamburguesas, 60 kilos de achuras, 12 kilos de chorizos y 3 kilos de panceta.
- Otros insumos: 25 kilos de pan rallado y seis paquetes de pan.
Estos procedimientos articulados entre las fuerzas policiales y las áreas municipales buscan fiscalizar toda la cadena de comercialización cárnica, evitando la venta ilícita vinculada al faenamiento clandestino o al robo de ganado y protegiendo la salud de los consumidores.
En pocas palabras
- Decomiso de alimentos: la Policía Rural decomisó 260 kilos de alimentos en mal estado en un comercio de Las Heras.
- Irregularidades sanitarias: el local presentaba graves falencias de higiene y productos sin rotulación ni trazabilidad.
- Controles de seguridad: el operativo se realizó en el marco del Plan contra el Abigeato para proteger la salud de los consumidores.