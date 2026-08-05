La Policía Rural decomisó 260 kilos de alimentos en mal estado en Las Heras

La inspección se llevó a cabo en un comercio local a partir de denuncias anónimas por presuntas irregularidades en el manejo y la venta de productos. Al ingresar al establecimiento, los efectivos de la Delegación Centro de la Policía Rural constataron que el local operaba en plena actividad comercial pese a no cumplir con las normas de salubridad vigentes.

Efectivos de la Policía Rural e inspectores actuaron tras recibir denuncias sobre irregularidades en el local. Foto: Ministerio de Seguridad

Infracciones sanitarias y desnaturalización de la mercadería

Durante el procedimiento, los inspectores de Bromatología detectaron serias faltas de higiene y la presencia de productos de origen animal sin los sellos de rotulación ni la trazabilidad exigida por la Ley Nacional N° 18.284 (Código Alimentario Argentino) y el Decreto N° 4238/68.