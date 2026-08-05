El fiscal Diego Luciani formuló el martes una denuncia penal por una maniobra que lo involucraba en una fake news como señuelo para promover una supuesta plataforma de inversión y captar datos personales y dinero de potenciales víctimas de una estafa.
La nueva modalidad de estafa: una fake news como anzuelo para invertir $300.000
En la estafa se solicitaba ingresar el nombre, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, y requería efectuar un depósito inicial de $300.000
En la presentación, Diego Luciani solicitó la adopción urgente de medidas para preservar la prueba, investigar los hechos e identificar a las personas responsables.
También requirió que se evalúen las medidas necesarias para impedir la continuidad de la maniobra y alertó sobre el riesgo de que usuarios desprevenidos sean víctimas de una estafa.
El modus operandi de la estafa a través de una fake news
Según expuso en la denuncia, el fiscal general recibió el lunes -a través de la aplicación de mensajería WhatsApp- una publicación del sitio rondapa.live que imitaba las características de formato, diseño y tipografía del portal de noticias de Clarín y que incluía la firma del periodista Mariano Boettner. La nota, titulada “Escándalo en Argentina: a un fiscal federal le descubren fondos no declarados por más de $2.000 millones de pesos”, afirmaba falsamente que poseía una cuenta con esa suma de dinero no declarada, que habría sido detectada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
De acuerdo con la denuncia, la publicación sostenía que esos fondos que tenía el fiscal provenían de los rendimientos obtenidos mediante una supuesta plataforma automatizada basada en inteligencia artificial denominada “Nuntron”.
Diego Luciani señaló que la maniobra afectaba su reputación, dado que lo vinculaba falsamente con supuestas operaciones ilegales destinadas a obtener un enriquecimiento indebido. “Como puede observarse fácilmente, esta operación de desprestigio afecta mi buen nombre y mi honor porque señala que llevé adelante maniobras ilegales para enriquecerme indebidamente, lo cual es absolutamente falso”, sostuvo en la denuncia.
El fiscal Diego Luciani destacó que la utilización de la identidad visual y del nombre de un medio de comunicación de amplia difusión buscaba otorgar apariencia de veracidad a la publicación y favorecer su propagación.
Además, la publicación presentaba un formulario con una serie de pasos para realizar una inversión. Entre ellos, solicitaba ingresar el nombre, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono, y requería efectuar un depósito inicial de $300.000. El fiscal general también consideró necesario alertar a la población sobre esta modalidad de estafa y acompañó a la denuncia una copia de la publicación y la información obtenida a partir de una consulta sobre el registro del dominio.