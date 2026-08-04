Accidente: Capital sumarió a 4 personas por entregar un auto secuestrado tras recibir documentación falsa

La abogada Mariela Spaltro es responsable del área Remates Judiciales de la Municipalidad de Mendoza y está entre los sumariados por la entrega del automóvil Corsa a quien lo retiró con documentación falsificada en mano.

Un accidente que derivó en escándalo e investigación

Todo comenzó con un choque en el Acceso Sur, el jueves 30 de julio a primerísima hora de la mañana.

El Corsa blanco, en el que viajaban dos hombres -uno de los cuales salió lesionado- fue reconocido, gracias a la información del periodista Matías Pascualetti en radio Nihuil, por Facundo López.

Poco después, el hombre, ya en el lugar, aseguró públicamente que el vehículo es propiedad de la madre, ya fallecida, y que no debía estar circulando, sino en la playa de secuestro de Capital, adonde había quedado en 2022 por una infracción vial por alcoholemia positiva.

Ésa fue la primera intriga. ¿Quién había retirado el Corsa blanco?

La respuesta no tardó en llegar desde la comuna: "En enero de 2025, una persona que se identificó como Pablo Antonio Núñez presentó un poder habilitante firmado por la dueña, Nora Cadelago, ante escribana pública, su DNI y el libre de deudas de ATM. Adjuntamos esa documentación al expediente y lo enviamos a la Justicia, que luego ordenó entregar el rodado".

El automóvil Corsa cuya entrega a un hombre en la playa de secuestro de vehículos de Capital desató un escándalo, con sumario administrativo incluido. Foto: Matías Pascualetti

El hijo de la propietaria dio un dato inquietante: la madre había muerto en 2022 por lo tanto era imposible que hubiera firmado ese poder habilitante para conducir el rodado y hasta para "retirarlo en caso de estar retenido por autoridades competentes", como indica el texto del documento.

"La Justicia ordenó la entrega del auto"

Mariela Spaltro dio fe de todo lo actuado y explicó que el trámite fue validado, finalmente, por la Justicia de Paz Letrada, que ordenó la entrega del Corsa a Pablo Antonio Núñez. La resolución fue firmada por la jueza Lina Pasero de Posada, hoy jubilada.

Luego, otra intriga y una certeza: el poder había sido falsificado valiéndose de partes de otras actuaciones de la escribana, según el Colegio Notarial.

A esto se sumó otro dato, a esa altura increíble: Pablo Antonio Núñez, domiciliado en San Martín, aseguró que le robaron la identidad mediante la falsificación del DNI y negó haber retirado el Corsa de la playa de secuestro de vehículos de Capital.

Y sumó que en 2025 usaron su identidad para alquilar un auto que nunca devolvieron a la agencia situada en la Quinta Sección. (Ver aparte)

Con todo, el intendente Ulpiano Suarez ordenó la apertura del sumario administrativo a la funcionaria de Remates Juidiciales, al apoderado de esa dependencia y a dos empleados de la playa de retención de vehículos en infracción vial.

Todos ya fueron notificados y quedaron en condiciones de dar la versión acerca de lo actuado en el caso de restitución del Corsa blanco de la mujer fallecida.

Tres fiscalías investigan el accidente, la falsificación y la estafa

El Ministerio Público Fiscal ha intervenido en tres asuntos mediante la apertura de expedientes.

1) A través de la fiscal Mariana Gutiérrez, la Unidad Fiscal de Tránsito investiga el accidente ocurrido el 30 de julio en el Acceso Sur, donde el Corsa chocó a otro rodado desde atrás.

Oficialmente se informó que el único lesionado dio positivo de alcohol en sangre pero que eso no será considerado como delito penal por ser quien conducía el vehículo.

2) La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados investiga, a través de la fiscal Mónica Fernández Poblet, la utilización de la documentación que, según el Colegio Notarial, ha sido falsificada y con la cual se procedió al retiro del rodado: el acta notarial y la certificación emitida por la institución que nuclea a los escribanos locales.

3) La Unidad Fiscal de Delitos Económicos investigará, desde este miércoles, otro hecho denunciado por Pablo Antonio Núñez: el alquiler, en 2025, de un auto mediante DNI falsificado y a su nombre. Este episodio fue denunciado públicamente por Natalia Maturano, quien se identificó como esposa de Núñez durante una entrevista con el programa No Tenés Cara, de radio Nihuil. Se trataría de un caso de estafa genérica.