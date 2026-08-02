El insólito caso del auto que chocó en el Acceso Sur dio otro giro y ahora habló la Justicia

Entre la documentación presentada figuraban el título del automotor, la cédula verde, un seguro vigente, un plan de pagos de la deuda de ATM con sus comprobantes y un Acta Extrapoder (Poder Amplio para Autorización para Conducir).

Ese poder estaba fechado el 27 de enero de 2025 y, siempre según el comunicado judicial, estaba firmado por una escribana pública con matrícula vigente y contaba con los sellos correspondientes y la certificación del Colegio Notarial.

Con esa documentación, el juzgado autorizó la entrega del Chevrolet Corsa, que se concretó el 19 de junio de 2025, según consta en el expediente.

La investigación ahora apunta a la actuación de la notaria

Tras conocerse públicamente el caso -y las fechas que no concuerdan-, el Poder Judicial resolvió dar intervención a la Oficina de Inspección Notarial para determinar cuál fue el accionar de la escribana que figura en la documentación presentada por Núñez.

Además, confirmó que el auto permanecerá bajo custodia por tratarse de una prueba dentro de la investigación penal que ya está en marcha.

El comunicado oficial concluye señalando que esa será toda la información que brindará el Poder Judicial sobre el caso.

El hijo de la dueña del auto denunció que su madre murió hace 4 años

La historia salió a la luz este jueves, cuando Facundo López reconoció en las imágenes de un accidente ocurrido en el Acceso Sur el Chevrolet Corsa que pertenecía a su madre, fallecida hace cuatro años.

Al acercarse al lugar del choque señaló que el auto, inscripto a nombre de su madre, no debía estar circulando, ya que debía seguir secuestrado por una infracción de tránsito vinculada a una alcoholemia positiva.

El hombre aseguró que, insólitamente, un día antes del accidente que destapó la olla, había consultado en la Municipalidad de Capital cómo recuperar el auto para avanzar con la sucesión y allí le informaron que el rodado había sido retirado tiempo atrás por Pablo Antonio Núñez.

Según denunció, ese trámite de retiro se realizó mediante un poder que aparecía firmado por su madre en enero de 2025, pese a que ella había fallecido tres años antes de esa fecha.

La Municipalidad señaló que actuó por orden judicial

Tras conocerse el caso, desde la Municipalidad de Capital sostuvieron que la entrega del vehículo no fue una decisión administrativa de la comuna, sino que se realizó por orden del Juzgado de Paz.

La abogada del área de Remates Judiciales, Mariela Spaltro, explicó que el expediente contenía un poder aparentemente válido, firmado por una escribana y legalizado por el Colegio Notarial, por lo que el juzgado autorizó la restitución del vehículo.

La notaria se despegó del escándalo del auto

En paralelo, desde la escribanía cuyo nombre aparece en la documentación señalaron que la profesional no había firmado ese poder y advirtieron que el número de registro notarial consignado en el documento no correspondía con el padrón oficial del Colegio Notarial de Mendoza.

Con el comunicado difundido este viernes, el Poder Judicial ratificó que la autorización para retirar el auto se basó en la documentación incorporada al expediente, pero al mismo tiempo dispuso que se investigue el accionar de la notaria mientras avanza la causa penal por el presunto uso de documentación irregular.