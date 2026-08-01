Ley de tránsito: ¿hay multa por no llevar a tu perro o gato con cinturón o canil en el auto?

Los artículos de la Ley Nacional que prohíben llevar mascotas sueltas

La fundamentación legal para exigir el uso de sistemas de retención para animales dentro de un automóvil se ampara en dos pilares fundamentales del texto de la Ley 24.449:

El Artículo 48, inciso q (Prohibiciones): prohíbe expresamente "transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte la estabilidad del vehículo, o la libertad de movimientos del conductor". Para la legislación y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un animal suelto es técnicamente considerado una "carga dinámica" capaz de desestabilizar el hábito de manejo o interferir en los mandos del auto (volante, palanca de cambios o pedales).

El Artículo 40, inciso g (requisitos para circular): determina que los ocupantes del vehículo deben viajar en las plazas correspondientes y utilizando los sistemas de seguridad homologados. Al no ser un pasajero humano con cinturón de tres puntos, el animal no puede ocupar un asiento sin la sujeción adecuada.

A esto se suma que muchas jurisdicciones provinciales y municipales han reglamentado decretos específicos que adhieren a la ley nacional especificando que las mascotas deben viajar obligatoriamente en las plazas traseras y debidamente sujetas, quedando totalmente prohibido que vayan en la parte delantera o en la caja abierta de las camionetas.

La explicación técnica va más allá de evitar una multa (que puede ser de $500.000): responde a una ley física de impacto. Ante una frenada brusca o una colisión a 50 km/h, la fuerza de inercia multiplica el peso de cualquier cuerpo desprotegido por 30 o 40 veces. De este modo, un perro de tamaño mediano (unos 20 kilos) se convierte en un objeto proyectil de 600 kilos lanzado hacia los ocupantes delanteros, lo que representa un riesgo mortal tanto para los pasajeros como para la propia mascota.

El canil es una alternativa para trasladar mascotas en un vehículo.

Elementos permitidos para llevar a tu mascota sin riesgo a multas

Para circular con total tranquilidad por las rutas y calles del país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los especialistas en seguridad de tránsito recomiendan utilizar exclusivamente sistemas de retención homologados:

Arnés con enganche de cinturón de seguridad: es una correa corta equipada con una hebilla universal que se conecta directamente al anclaje del cinturón de seguridad del auto en el asiento trasero. Es indispensable engancharlo a un arnés de pechera y nunca a un collar de cuello tradicional, ya que ante un tirón violento el collar provocaría ahorcamiento o lesiones graves en la traquea de la mascota.

es una correa corta equipada con una hebilla universal que se conecta directamente al anclaje del cinturón de seguridad del auto en el asiento trasero. Es indispensable engancharlo a un arnés de pechera y nunca a un collar de cuello tradicional, ya que ante un tirón violento el collar provocaría ahorcamiento o lesiones graves en la traquea de la mascota. Caniles o transportadoras rígidas: constituyen la alternativa más segura para gatos y perros pequeños. Lo ideal es situar la transportadora en el piso del asiento trasero, justo detrás del respaldo del conductor o del acompañante, donde queda trabada y protegida ante un eventual impacto.

constituyen la alternativa más segura para gatos y perros pequeños. Lo ideal es situar la transportadora en el piso del asiento trasero, justo detrás del respaldo del conductor o del acompañante, donde queda trabada y protegida ante un eventual impacto. Redes o rejas de contención rígidas: diseñadas para vehículos tipo SUV, utilitarios o rurales, permiten que los perros de gran tamaño ocupen la zona del baúl integrado, separando físicamente ese espacio del habitáculo de los pasajeros.

Asegurar a los animales domésticos no es solo una exigencia formal en los controles de tránsito para cuidar el bolsillo, sino una medida básica de responsabilidad al volante que protege la vida de todos los integrantes del viaje.