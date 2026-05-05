Ley de Tránsito: ¿ponen multa por usar el celular en el auto mientras el semáforo está en rojo?

La clave jurídica de esta infracción reside en el concepto de "conducción". Para la normativa y los tribunales de faltas, un conductor que se detiene ante un semáforo en rojo no ha finalizado su maniobra de manejo; se encuentra en una pausa dinámica propia de la circulación. Mientras el motor esté encendido y el vehículo ubicado en la calzada, el conductor debe mantener el dominio pleno sobre el rodado y el entorno.

¿Se puede usar el celular en el auto mientras el semáforo está en rojo?

El uso del teléfono en un semáforo genera lo que se denomina "ceguera por distracción". Al cambiar la luz a verde, el conductor suele arrancar de forma refleja sin observar adecuadamente el retrovisor o los laterales, aumentando exponencialmente el riesgo de siniestros con peatones o ciclistas.