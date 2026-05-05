Usar el teléfono celular mientras se conduce un vehículo, aunque sea cuando está detenido en un semáforo en rojo, es una falta grave que se sanciona con una altísima multa. De acuerdo con la Ley de Tránsito N° 24.449, en su Artículo 48 (prohibiciones), inciso x, queda expresamente prohibido: "Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua."
Ley de Tránsito: ¿ponen multa por usar el celular en el auto mientras el semáforo está en rojo?
Son muchos los conductores que aprovechan la detención en los semáforos en rojo para revisar el celular, pero la Ley de Tránsito es tajante: el vehículo sigue en circulación y la distracción se penaliza con multas severas
La clave jurídica de esta infracción reside en el concepto de "conducción". Para la normativa y los tribunales de faltas, un conductor que se detiene ante un semáforo en rojo no ha finalizado su maniobra de manejo; se encuentra en una pausa dinámica propia de la circulación. Mientras el motor esté encendido y el vehículo ubicado en la calzada, el conductor debe mantener el dominio pleno sobre el rodado y el entorno.
¿Se puede usar el celular en el auto mientras el semáforo está en rojo?
El uso del teléfono en un semáforo genera lo que se denomina "ceguera por distracción". Al cambiar la luz a verde, el conductor suele arrancar de forma refleja sin observar adecuadamente el retrovisor o los laterales, aumentando exponencialmente el riesgo de siniestros con peatones o ciclistas.
Multa por usar el celular
En Argentina, las sanciones se miden en Unidades Fijas (UF), cuyo valor equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje (Infinia en YPF).
- Rango de la infracción: generalmente, esta falta se califica como grave. Las multas suelen oscilar entre las 50 UF y las 100 UF, dependiendo de la jurisdicción y de si existe reincidencia.
- Costo estimado: si se tienen en cuenta los valores actuales del combustible, las multas pueden partir desde los $50.000 hasta superar los $120.000 en provincias con normativas más rigurosas. Además, en jurisdicciones con sistema de puntos (Scoring), esta infracción suele acarrear la quita de 5 puntos en la Licencia Nacional de Conducir.
- En Mendoza el valor de las multas se realiza por Unidades Fiscales (UF). La multa por usar el celular mientras se conduce asciende a 1.000 UF, a $500 la UF. Por lo tanto el costro de la falta asciende a $500.000, pero si se paga con descuento será de $300.000.
El uso del manos libres está permitido, pero cualquier manipulación táctil del dispositivo -ya sea para enviar un audio, revisar redes sociales o mirar el GPS- mientras se espera el verde, es considerada una infracción. La recomendación es clara: si la comunicación es urgente, se debe estacionar el vehículo correctamente en un lugar permitido.