Maniobrar marcha atrás y protagonizar un accidente de tránsito es moneda corriente en calles y estacionamientos de Argentina. ¿quién es el culpable según la Ley de tránsito?.
Ley de tránsito: ¿quién tiene la culpa en un choque marcha atrás?
Los choques en los que un vehículo realiza marcha atrás son más comunes de lo que se cree
Protagonizar un choque circulando marcha atrás es producto de una confianza desmedida que deriva en falta de atención por parte del conductor que realiza la maniobra en reversa.
¿Quién tiene la culpa en un choque marcha atrás?
Al maniobrar un vehículo marcha atrás hay que utilizar los espejos laterales y el retrovisor para lograr una correcta visión del lugar. Esta acción, al tener una perspectiva más limitada, puede plantear riesgos y desencadenar accidentes.
Los coches que tienen cámara trasera, sensores y alarma suman un punto de vista más y mayor tecnología para evitar un siniestro. Por lo tanto, hay que usar también estas herramientas al momento de maniobrar marcha atrás.
El Artículo 48 de la Ley de tránsito argentina establece las prohibiciones al circular por la vía pública, incluyendo la circulación marcha atrás, con las siguientes excepciones:
- Para estacionar
- Salir de un garaje
- Salir de una calle sin salida
Choque marcha atrás en estacionamiento de shopping, supermercado o playa:
- Si al dar marcha atrás se produce un choque con otro vehículo estacionado, la responsabilidad es del conductor que realiza la maniobra marcha atrás.
- En cambio, si el accidente se da cuando ambos vehículos están maniobrando marcha atrás, la culpa es compartida.
Choque marcha atrás al salir del garaje de un domicilio particular
Salir marcha atrás de un garaje y chocar con un automóvil que se aproxima. En est e caso la culpa es del conductor que da marcha atrás, ya que al incorporarse a la calle debe ceder el paso a quienes ya circulan por ella.
Hay un caso muy común de choques marchá atrás, se da en los barrios privados.
¿Siempre es culpable quien circula marcha atrás?
No necesariamente, en algunos casos la culpa puede ser compartida. Por ejemplo, si dos vehículos chocan al salir marcha atrás simultáneamente de un estacionamiento, la responsabilidad será compartida.
Otro escenario posible es cuando un vehículo sale de un garaje marcha atrás y al mismo tiempo otro conductor realiza la misma maniobra para sacar el vehículo que se encontraba estacionado paralelo al cordón.
¿Cómo evitar accidentes al realizar marcha atrás?
- Utilizar los espejos. Antes de iniciar la marcha atrás, asegúrate de revisar tus espejos retrovisores (también cámaras, sensores y alarmas) para tener una visión completa de la situación detrás de tu vehículo.
- Señalización clara. Indicar las intenciones con señales claras y utiliza las balizas para alertar a otros conductores de tu maniobra. Por supuesto, mantener en buen estados las luces del automotor.
- Verificar el entorno. Antes de iniciar la marcha atrás, asegurarse de revisar cuidadosamente el entorno, especialmente si hay objetos u otros vehículos, como motos o niños que podrían no ser visibles en los espejos.
- Ceder el paso. Al salir de un garaje o estacionamiento, recordar ceder el paso a los vehículos que circulan por la calle.
- La marcha atrás, si bien es una maniobra necesaria en ciertos contextos, también puede ser un factor de riesgo si no se realiza con la debida precaución o exceso de confianza.