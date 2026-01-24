Ley de tránsito: ¿quién tiene la culpa en un choque marcha atrás?

Los coches que tienen cámara trasera, sensores y alarma suman un punto de vista más y mayor tecnología para evitar un siniestro. Por lo tanto, hay que usar también estas herramientas al momento de maniobrar marcha atrás.

El Artículo 48 de la Ley de tránsito argentina establece las prohibiciones al circular por la vía pública, incluyendo la circulación marcha atrás, con las siguientes excepciones:

Para estacionar

Salir de un garaje

Salir de una calle sin salida

Choque marcha atrás en estacionamiento de shopping, supermercado o playa:

Si al dar marcha atrás se produce un choque con otro vehículo estacionado, la responsabilidad es del conductor que realiza la maniobra marcha atrás.

En cambio, si el accidente se da cuando ambos vehículos están maniobrando marcha atrás, la culpa es compartida.

Choque marcha atrás al salir del garaje de un domicilio particular

Salir marcha atrás de un garaje y chocar con un automóvil que se aproxima. En est e caso la culpa es del conductor que da marcha atrás, ya que al incorporarse a la calle debe ceder el paso a quienes ya circulan por ella.

Hay un caso muy común de choques marchá atrás, se da en los barrios privados.

Choque marcha atrás culpa Choque marcha atrás, más común de lo que parece.

¿Siempre es culpable quien circula marcha atrás?

No necesariamente, en algunos casos la culpa puede ser compartida. Por ejemplo, si dos vehículos chocan al salir marcha atrás simultáneamente de un estacionamiento, la responsabilidad será compartida.

Otro escenario posible es cuando un vehículo sale de un garaje marcha atrás y al mismo tiempo otro conductor realiza la misma maniobra para sacar el vehículo que se encontraba estacionado paralelo al cordón.

¿Cómo evitar accidentes al realizar marcha atrás?