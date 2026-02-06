Ley de tránsito: es carísima la multa por usar la antena de Starlink en el auto

La infracción no es la instalación de internet en un automotor. De hecho hay modelos que vienen con este servicio de fábrica. El problema es que muchos colocan la antena en el parabrisas y esto obtaculiza ampliamente la visión del conductor, lo que sí está contemplado en la Ley de tránsito como una falta.

Cualquier objeto ubicado en el campo visual del conductor constituye una infracción, sin importar su tamaño ni su función tecnológica. La base normativa surge de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y dos artículos contemplan esta situación:

Artículo 48, inciso q, prohíbe circular con elementos que dificulten o impidan la visibilidad hacia el interior o el exterior del vehículo.

El artículo 30 veta de forma expresa la colocación de objetos sobre el parabrisas que reduzcan el campo visual. La excepción son los calcos de la RTO (que están en falta en Mendoza) o de la VTV.

El uso de antenas de Starlink está en la mira de los controles de tránsito. A esto hay que sumarle que el servicio de internet tiene previstas ciertas penalidades.

Antena de Starlink en el parabrisas 2 Las antenas de internet en el parabrisas del auto obstruyen notoriamente la visión.

Ley de tránsito: ¿de cuánto es la multa por instalar la antena de Starlink en el parabrisas?

Más allá de que una antena instalada sea compacta o esté “bien sujeta”, queda dentro de las conductas prohibidas.

En cuanto a la seguridad, el problema no se limita a obstruir parcialmente la visión del conductor. En caso de frenada brusca o siniestro, un dispositivo rígido mal fijado puede desprenderse y transformarse en un proyectil dentro del habitáculo.

Por esta razón, las policías camineras y los inspectores municipales de Argentina cuentan con facultades para detener el vehículo, labrar el acta correspondiente y ordenar el retiro inmediato del equipo.

Llevar una antena Starlink adherida al parabrisas se considera una falta grave, comparable a conducir usando el celular o sin cinturón de seguridad. Las sanciones en Argentina por este tipo de infracción se calculan en Unidades Fijas (UF), un sistema que ajusta los valores según el precio del combustible u otros parámetros provinciales.

De acuerdo con escalas vigentes para febrero de 2026, los montos por obstruir la visibilidad o incumplir normas de seguridad vial van desde $99.851 y $1.203.500, dependiendo de la jurisdicción y del criterio del agente actuante.

El rango entre los valores es amplio porque la autoridad evalúa factores como:

Riesgo potencial para los ocupantes.

Grado de interferencia visual.

Ubicación exacta del dispositivo.

Reincidencia del conductor.

Además de la multa económica, es posible que se ordene la retención preventiva del vehículo hasta que se retire el objeto.

No existe excepción técnica para antenas satelitales: no importa si el equipo “funciona mejor” cerca del vidrio o si el usuario necesita conectividad constante. La prioridad legal es la visibilidad y la integridad física del conductor y los pasajeros.

Más penalidades: Starlink puede aplicar cargos comerciales

No muchos saben que Starlink aplica restricciones geográficas sobre sus equipos. Usar una antena en el auto fuera de la región donde se compró el kit puede derivar en cargos adicionales que van de 250 a 350 dólares, según el tipo de hardware.

Por ejemplo: si una persona adquiere una antena en Argentina y luego la utiliza en países limítrofes como Chile, Paraguay, Brasil, Colombia o Perú, la empresa mantiene la potestad de aplicar recargos automáticos en la cuenta.

Obviamente estas penalidades no dependen de autoridades locales, sino de las condiciones contractuales del servicio. Para muchos usuarios, el débito aparece directamente en el método de pago asociado.

Cómo colocar Starlink de forma segura en el auto