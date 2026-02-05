Esto son los precios del nuevo Toyota Yaris Cross

La industria automotriz nacional atraviesa cambios constantes y Toyota mantiene su posicionamiento como una de las marcas con mayor volumen de ventas. El catálogo actual presenta diversas opciones para quienes buscan un vehículo confiable, con un enfoque claro en la durabilidad y el respaldo de posventa. La disponibilidad de unidades en las concesionarias oficiales marca el ritmo de una demanda que no cesa, especialmente en los segmentos de entrada y gama media.
El Toyota Yaris destaca dentro de la oferta actual por su versatilidad de carrocerías, ya que cuenta con configuraciones tanto en formato cinco puertas como en sedán. Este modelo recibió actualizaciones estéticas y de equipamiento que mejoraron su competitividad frente a otros exponentes del sector. La incorporación de sistemas de seguridad activa en las variantes más completas colocó al producto en una posición de privilegio dentro de su categoría.
El precio del modelo según su equipamiento
Al analizar el precio de las diferentes versiones, se observa una escala lógica que responde al nivel de confort y transmisión elegida. Los valores parten desde las opciones XS con caja manual, ideales para el uso urbano diario, hasta llegar a las variantes XLS y S que incorporan cajas automáticas de tipo CVT. La estabilidad en los listados oficiales permite que los interesados planifiquen su compra con mayor previsión económica.
Las agencias oficiales en Argentina operan bajo las directivas de la terminal de Zárate, asegurando una red de servicios que cubre todo el territorio. El contexto actual obliga a los compradores a revisar los listados de forma mensual, dado que los ajustes por inflación impactan de manera directa en el costo final de los vehículos cero kilómetro. Aun así, el modelo compacto se mantiene entre los preferidos por su bajo costo de mantenimiento.
La gama ofrece alternativas para diferentes perfiles de conductores, desde jóvenes que adquieren su primer vehículo hasta familias que requieren el espacio adicional del baúl en la versión sedán. Cada unidad del Toyota Yaris sale de fábrica con una garantía competitiva, un factor que influye positivamente al momento de decidir la inversión. La eficiencia de su motor de 1.5 litros representa un punto a favor para el bolsillo del usuario.