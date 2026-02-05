Esto son los precios del nuevo Toyota Yaris Cross

El Toyota Yaris destaca dentro de la oferta actual por su versatilidad de carrocerías, ya que cuenta con configuraciones tanto en formato cinco puertas como en sedán. Este modelo recibió actualizaciones estéticas y de equipamiento que mejoraron su competitividad frente a otros exponentes del sector. La incorporación de sistemas de seguridad activa en las variantes más completas colocó al producto en una posición de privilegio dentro de su categoría.

yaris

El precio del modelo según su equipamiento

Al analizar el precio de las diferentes versiones, se observa una escala lógica que responde al nivel de confort y transmisión elegida. Los valores parten desde las opciones XS con caja manual, ideales para el uso urbano diario, hasta llegar a las variantes XLS y S que incorporan cajas automáticas de tipo CVT. La estabilidad en los listados oficiales permite que los interesados planifiquen su compra con mayor previsión económica.