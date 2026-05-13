Charles Leclerc presentó su yate hecho por encargo: las fotos

Las fotos que circularon sobre el modelo base permiten apreciar las líneas deportivas de esta nave de 30 metros de longitud. El deportista bautizó a su adquisición con el nombre "Sedici", número dieciséis en italiano.

Esta cifra posee un significado especial para el joven, ya que fue el dorsal con el que inició su trayectoria en la máxima categoría del automovilismo y coincide con el día de su nacimiento en octubre.

Detalles del yate

El yate cuenta con acabados que el propio Charles Leclerc seleccionó de forma minuciosa. En el interior resalta el uso de mármol Calacatta Vagli Oro para el baño de la suite principal, mientras que otras superficies utilizan materiales de alta gama en tonos neutros.

La personalización incluyó desde los herrajes de las puertas hasta la vajilla y la ropa de cama de firmas reconocidas.

leclerc yate

Para el entretenimiento al aire libre, el flybridge dispone de un bar completamente equipado con parrilla, estufa y máquinas de hielo.

La zona de popa funciona como un club de playa privado de 35 metros cuadrados. Este sector facilita el uso de juguetes acuáticos mediante una rampa de botado y una plataforma inflable.

Una joya con sus secretos

La tecnología de navegación permite que la nave alcance una velocidad máxima de 28 nudos. El yate utiliza dos motores MTU que garantizan un rendimiento óptimo en mar abierto.

yate El interior del yate se guarda en estricto secreto, aunque las fotos del exterior permiten imaginar el lujo que tendrá. Imagen: Riva Yatch

Para asegurar la comodidad de los pasajeros, el barco incorpora estabilizadores giroscópicos que reducen el movimiento de balanceo durante la travesía o mientras permanece anclado.

Este estreno representa un salto importante respecto a su anterior embarcación, el Riva 82’ Diva. Aunque las fotos del interior del "Sedici" permanecen bajo reserva, los datos técnicos confirman que es uno de los lanzamientos más destacados entre las celebridades este año.