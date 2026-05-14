¿Cuántos años dura la batería de los autos eléctricos? mitos, verdades y el factor degradación

¿Cuántos años dura una batería en los autos eléctricos?

Para entender cuánto tiempo pasará antes de que necesites reemplazar una batería, es vital distinguir entre el paso del tiempo y el uso real. En el mundo de la electricidad, la vida útil no se mide estrictamente en años calendario, sino en ciclos de carga. Un ciclo completo ocurre cuando se utiliza el 100% de la energía de la batería, ya sea de una sola vez o en varias jornadas.

Las baterías de iones de litio modernas, que equipan a la mayoría de los modelos actuales, están diseñadas para soportar entre 1.500 y 3.000 ciclos de carga completos antes de que su capacidad de retención caiga por debajo del 70% o 80%. Si traducimos esto a la práctica diaria, un usuario promedio que recorre unos 50 kilómetros por día y carga su vehículo un par de veces por semana, difícilmente agotará la vida química de la batería antes de los 15 o 20 años.

De hecho, la gran mayoría de las automotrices ofrecen hoy garantías estándar que cubren 8 años o 160.000 kilómetros, asegurando que la batería mantendrá al menos el 70% de su salud original. Estudios recientes sobre flotas de vehículos eléctricos con una década de rodaje han demostrado que la degradación anual promedio suele rondar apenas el 1% o 2%, lo que significa que, tras 10 años de uso intenso, el auto aún conserva cerca del 85% de su autonomía original.

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La segunda vida de las celdas: ¿para qué se utilizan las baterías "retiradas"?

Cuando la capacidad de una batería cae por debajo del umbral del 70%, deja de ser ideal para las exigencias de aceleración y autonomía de un vehículo. Sin embargo, esto no significa que la batería sea basura tecnológica; muy por el contrario, entra en una fase de "segunda vida" sumamente lucrativa y ecológica.

El uso principal de estas unidades es el almacenamiento de energía estacionaria. Las baterías que ya no sirven para circular pueden agruparse en grandes contenedores para almacenar energía proveniente de fuentes renovables, como parques solares o eólicos. Esto permite guardar el excedente de energía producido durante el día para ser utilizado durante la noche o en picos de demanda eléctrica, estabilizando la red pública.

A nivel doméstico, también están ganando terreno como sistemas de respaldo para hogares, permitiendo que una casa se mantenga iluminada durante un corte de luz o que aproveche mejor sus paneles solares. Solo cuando la batería pierde prácticamente toda su capacidad de carga (después de otros 10 o 12 años de uso estacionario) se procede a su reciclaje final, donde se recuperan minerales críticos como el cobalto, el litio y el níquel para fabricar celdas nuevas.