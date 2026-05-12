Autos eléctricos: cuánto cuesta cargar su batería

Autos eléctricos y ahorro: carga domiciliaria vs. carga pública

El escenario más frecuente para un usuario de este autos eléctricos combina cargas en el hogar con recargas eventuales en estaciones públicas. No obstante, la carga domiciliaria sigue siendo el pilar de la economía del sistema.

Costos en el hogar: tomando como referencia un vehículo urbano promedio, el consumo se estima en unos 15 kWh cada 100 kilómetros. Para un modelo compacto con una batería de entre 42 y 45 kWh, una carga completa oscila entre los $5.500 y $6.500, según las tarifas residenciales vigentes. Esto se traduce en un costo aproximado de $18 por kilómetro recorrido.

Presupuesto mensual: si consideramos un uso estándar de 1.500 kilómetros por mes, un conductor gastaría entre $25.000 y $40.000 mensuales utilizando carga domiciliaria. En contraste, cubrir esa misma distancia con un auto naftero convencional requeriría una inversión que supera holgadamente los $200.000, evidenciando una brecha de costos masiva a favor de la electricidad.

Autos eléctricos: cargas en estaciones públicas

Carga en estaciones públicas: desde finales de 2025, el esquema de cobro en puntos públicos, como los de la red YPF, ha evolucionado hacia un sistema basado en el consumo de energía (kWh). Actualmente, los planes para usuarios con consumos bajos comienzan en los $39.900 mensuales, mientras que los usuarios más intensivos (hasta 500 kWh) pueden enfrentar facturas de hasta $290.100.

Yacopini autos eléctricos mendoza Los autos eléctricos por dentro se ven muy lujosos. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Claves para preservar la vida útil de la batería

Para sostener este ahorro a largo plazo, es vital proteger el componente más costoso del vehículo: la batería. El mantenimiento no solo asegura la autonomía diaria, sino que previene la degradación química prematura. Los expertos recomiendan los siguientes hábitos:

Rango óptimo de carga. Se debe evitar cargar la batería al 100% diariamente. Lo ideal es mantener el nivel de energía entre el 20% y el 80% para el uso cotidiano. La carga completa solo se recomienda ante viajes de larga distancia.

Se debe evitar cargar la batería al 100% diariamente. Lo ideal es mantener el nivel de energía entre el 20% y el 80% para el uso cotidiano. La carga completa solo se recomienda ante viajes de larga distancia. Gestión del estado de reposo. Nunca se debe dejar el vehículo con la batería en 0% por períodos prolongados. Si el auto permanecerá estacionado mucho tiempo, lo más saludable es mantenerlo con un nivel de carga de entre el 50% y 60%.

Nunca se debe dejar el vehículo con la batería en 0% por períodos prolongados. Si el auto permanecerá estacionado mucho tiempo, lo más saludable es mantenerlo con un nivel de carga de entre el 50% y 60%. Uso estratégico de cargadores. Las cargas rápidas (corriente continua o DC) son extremadamente útiles para emergencias o trayectos en ruta, pero generan calor y estrés físico en las celdas. Para la rutina diaria, siempre es preferible la carga lenta o el uso de un wallbox AC.

Las cargas rápidas (corriente continua o DC) son extremadamente útiles para emergencias o trayectos en ruta, pero generan calor y estrés físico en las celdas. Para la rutina diaria, siempre es preferible la carga lenta o el uso de un wallbox AC. Factores climáticos. El calor extremo es un enemigo natural de las baterías de ion-litio. Es fundamental estacionar a la sombra y evitar que el vehículo pase horas cargándose bajo el sol directo. Por su parte, aunque el frío intenso reduce temporalmente la autonomía, su impacto en la degradación permanente suele ser menor que el del calor.

En conclusión, aunque la infraestructura en Argentina presenta retos, el beneficio económico directo y los menores costos de mantenimiento posicionan al auto eléctrico como una opción cada vez más competitiva frente a la combustión tradicional.