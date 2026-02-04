El mercado automotriz argentino vive una transformación histórica. Con el cierre de 2025 y el inicio de 2026, BYD (Build Your Dreams) ha consolidado su presencia en el país, posicionándose no solo como un nuevo competidor, sino como el referente a batir en materia de eficiencia y tecnología aplicada a la movilidad sustentable. Una de las preguntas que todos se hacen es por la autonomía de estos autos.
Autos eléctricos chinos: ¿Qué autonomía tienen los BYD?
El gigante eléctrico chino que promete cambiar las reglas del juego durante 2026
El desembarco de BYD en Argentina es ambicioso y apunta quedarse con buena parte de las ventas de autos en Argentina. Solamente en 2026 proyectan vender 60.000 unidades, aproximadamente el 10% del total de ventas en 2025 de todo el mercado automotor.
Batería del BYD: la revolución de la "Blade Battery"
El corazón de esta apuesta de BYD es la Blade Battery. Esta tecnología, desarrollada por la automotriz china, se promociona como la más segura del mundo frente a daños físicos y sobrecalentamiento. Además, la marca respalda su fiabilidad con una garantía de 8 años para el paquete de baterías, un mensaje claro de confianza para los usuarios locales. Además, según el modelo, el tiempo de carga varía de acuerdo con si se hace de manera domiciliaria o en estaciones de servicio.
¿Qué autonomía tienen los autos eléctricos chinos BYD?
Hay que recordar que la automotriz china BYD comercializa en Argentina 3 modelos (Dolphin Mini; Song Pro DM-i y BYD Yuan Pro)
- BYD Dolphin Mini: Eel modelo 100% eléctrico que busca democratizar la tecnología. Con una batería de 45 kWh, ofrece una autonomía de entre 280 y 380 km (ciclo NEDC). Es ideal para la ciudad: su carga rápida permite pasar del 10% al 80% en apenas 35 minutos.
- BYD Song Pro DM-i: para quienes temen a la autonomía limitada, este híbrido enchufable es la respuesta. Combina un motor naftero con uno eléctrico para lograr una autonomía total de hasta 1.200 km. En modo puramente eléctrico, puede recorrer hasta 100 km, cubriendo el trayecto diario promedio sin gastar una gota de combustible.
- BYD Yuan Pro (100% Eléctrico): SUV compacto con autonomía enfocada en uso urbano/mixto entre 280 y 380 km.