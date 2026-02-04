Autos eléctricos chinos: ¿Qué autonomía tienen los BYD?

El desembarco de BYD en Argentina es ambicioso y apunta quedarse con buena parte de las ventas de autos en Argentina. Solamente en 2026 proyectan vender 60.000 unidades, aproximadamente el 10% del total de ventas en 2025 de todo el mercado automotor.

autos-electricos-BYD-Dolphin-Mini El Dolphin Mini, auto elèctrico chino de BYD 100% eléctrico.

Batería del BYD: la revolución de la "Blade Battery"

El corazón de esta apuesta de BYD es la Blade Battery. Esta tecnología, desarrollada por la automotriz china, se promociona como la más segura del mundo frente a daños físicos y sobrecalentamiento. Además, la marca respalda su fiabilidad con una garantía de 8 años para el paquete de baterías, un mensaje claro de confianza para los usuarios locales. Además, según el modelo, el tiempo de carga varía de acuerdo con si se hace de manera domiciliaria o en estaciones de servicio.