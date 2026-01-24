Autos eléctricos chinos: precio, autonomía y características

Las unidades que llegaron a la Argentina cuestan entre 23.000 y 37.000 dólares, según, modelo y gama.

Los modelos que BYD vende en Argentina son tres: BYD Dolphin, BYD Yuan Pro y BYD Song Pro Dm-i. Además la empresa china anunció la preventa de un cuarto modelo y espera la llegada en poco tiempo más de la camiones Shark, una mediana que competirá con el segmento más grande del mercado de pick ups. Con un anticipo de 500 dólares se puede reservar una de las unidades.

El modelo BYD Dolphin es elcitycar eléctrico de entrada de gama de la marca.

BYD Dolphin mini auto chino eléctrico El modelo BYD Dolphin es la unidad de entrada de gama de la marca, por ende, la más económica.

Mide 3,99 metros de largo y 2,50 metros de distancia entre ejes

Capacidad de baúl de 230 litros.

Diseño moderno e interior minimalista.

Llantas de 16 pulgadas.

Seis airbags

Faros de led.

Encendido automático de luces.

Ajuste eléctrico del asiento del conductor.

Control de crucero adaptativo.

Cámara de visión 360° y un moderno sistema multimedia con pantalla giratoria de 10" que permite actualizaciones de software a distancia.

Motor eléctrico de 87 CV de potencia y 175 Nm de par máximo, alimentado por baterías de 30 kWh y 43 kWh de capacidad.

Autonomía de entre 280 y 380 kilómetros según sea la versión GL (entrada de gama) o GS (full) respectivamente.

El tiempo de carga del BYD Dolphin Mini del 30% al 80% demora 30 minutos. En Argentina este modelo competirá de manera directa con el Renault Kwid E-Tech.

La garantía es de 6 años o 150.000 kilómetros.

Precio de la versión GL 22.990 dólares

Precio de la versión GS 23.990 dólares

El modelo BYD Yuan Pro es un SUV eléctrico.

BYD Yuan Pro auto chino eléctrico El BYD Yuan Pro es la atractiva propuesta china en el segmento de los SUV.

SUV compacto de 4,31 metros de largo, 1,83 m de ancho, 1,68 m de alto, cuya distancia entre ejes es de 2,62 metros.

La capacidad de carga del baúl es de 265 litros.

Motor eléctrico de 174 CV y 290 Nm alimentado por un pack de baterías de 45 Kwh, que según BYD le permiten alcanzar una autonomía cercana a los 380 kilómetros.

La versión de entrada de gama (GL) ofrece seis airbags, llantas de aleación de 17″, tablero digital de 9″, pantalla táctil de 13″ con cámara, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave, climatizador automático, control crucero y tapizado de cuero.

La versión full (GS), agrega frenado autónomo, centrado de carril, control crucero adaptativo, luces altas automáticas, lector de señales de tránsito, punto ciego y techo panorámico.

La garantía también es de 6 años o 150.000 kilómetros.

Precio de la versión GL 29.990 dólares

Precio de la versión GS 30.990 dólares

El modelo BYD Song Pro Dm-i es la propuesta de mayor tamaño.

BYD Song Pro Dm-i auto chino eléctrico

Es un SUV mediano, con capacidad para cinco pasajeros. Mide 4,73 metros de largo y 2,70 metros de distancia entre ejes.

El baúl dispone de una capacidad de carga de 520 litros.

A nivel mecánico cuenta con un sistema Plug-In Hybrid (híbrido enchufable) compuesto por motor naftero 1.5 de 105 CV y 130 Nm de torque, junto a otro eléctrico de 145 kW (194 CV) y 300 Nm de par máximo (con baterías de 18,3 kWh de capacidad).

Según información brindada por el fabricante, con estas características puede alcanzar una autonomía de hasta 1.030 kilómetros, gracias a su consumo combinado de 4,5 litros cada 100 kilómetros.

Tiene tracción delantera y la transmisión es electrificada y se denomina EHS.

La garantía también es de 6 años o 150.000 kilómetros.

Precio de la versión GL 34.990 dólares

Precio de la versión GS 36.990 dólares

¿Cuánto demora y cómo se carga la batería de un auto chino BYD?

Principalmente las cargas se deben hacer en las estaciones de servicio que ofrecen esta alternativa. Sin embargo, también pueden realizarse en un enchufe domiciliario.

Si se hace en un enchufe domiciliario hay que tener en cuenta:

Estos autos incluyen un cable de carga lenta (conocido como cargador de "emergencia" o granny cable) que se enchufa directamente a un toma de tres patas planas convencional de 10A o 20A.

Potencia: carga a unos 2,3 kW aproximadamente.

Para un Dolphin Mini GS (batería de 38 kWh), una carga completa desde cero podría tardar entre 18 y 22 horas. Es ideal para "recuperar" los kilómetros usados durante el día mientras dormís, más que para cargar el auto completo de una sola vez.

Cargar un auto eléctrico es como tener un aire acondicionado prendido a máxima potencia durante muchas horas seguidas.

Tener un tomacorriente reforzado. No se recomienda usar zapatillas ni prolongadores comunes. Lo ideal es tener un enchufe de buena calidad y, si es posible, un circuito independiente con su propia térmica.

Consumo. En Argentina, un toma estándar de 10A está justo en el límite para esta carga. Muchos usuarios prefieren instalar un toma de 20A (el de las patas más gruesas) para mayor seguridad.

BYD suele ofrecer o recomendar la instalación de un Wallbox domiciliario.

Eleva la potencia de la carga a unos 7 kW reduce el tiempo de carga drásticamente. El mismo Dolphin Mini se cargaría en unas 6 a 7 horas.

Instalación: Requiere un electricista matriculado para adecuar la entrada de energía de tu casa.

¿Cuánto cuesta una carga de un auto eléctrico BYD?

"Llenar el tanque" de un auto eléctrico varía sensiblemente si se hace en el domicilio o en una estación de servicio.

Tomando como ejemplo el BYD Dolphin Mini GS (que tiene una batería de 38 kWh):

Costo de "llenar el tanque" en casa (0 a 100%): Aprox. $4.000 a $4.600.

Autonomía real: Unos 300 - 380 km.

Costo por cada 100 km: Aproximadamente $1.300.

Recorrer esos mismos 100 km en un auto naftero chico (que consuma 8L/100km) cuesta hoy cerca de $11.600 a $12.000 (usando nafta súper a $1.600). El ahorro es casi de un 90%.

La carga rápida (DC) en estaciones de servicio es más cara que la domiciliaria porque se paga el servicio de velocidad. "Llenar" el BYD en una estación de carga rápida puede costar entre $8.000 y $12.000, dependiendo del operador. La demora es de media hora.

La empresa BYD en su sitio oficial aclara que los repuestos y servicio técnico de los autos están plenamente vigentes en Argentina.