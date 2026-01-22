El sedán chino que busca superar al Toyota Corolla en precio y tecnología

La oferta mecánica del sedán no se limita a la electricidad pura, ya que incluye alternativas para diferentes perfiles de usuario. Las versiones híbridas enchufables DM-i utilizan un motor eléctrico de 175 kW ideal para el tránsito urbano. Por otro lado, la variante deportiva GT Performance acelera de 0 a 100 km/h en cinco segundos, manteniendo un rango de acción elevado y prestaciones similares a deportivos de nicho.

Dimensiones y posicionamiento de precio

Las medidas de la carrocería ubican a este producto un escalón por encima de sus rivales directos en términos de habitabilidad. Con 4.84 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.79 metros, el espacio interior supera al ofrecido por el Toyota Corolla. El peso del conjunto oscila entre 1.670 y 1.795 kilogramos, cifras lógicas para un vehículo que transporta paquetes de baterías de alta densidad y tecnología de seguridad estructural.

byd El sedán chino que va en busca de los fanáticos de Toyota.

El aspecto económico resulta determinante en la estrategia comercial de la firma asiática para ganar cuota de mercado. Se estima que el valor de venta rondará los 24.000 dólares, una cifra que mantiene la competitividad frente a opciones como el Hyundai Ioniq 6 o el Mazda 6e. La relación costo-beneficio se presenta como el argumento principal para captar a los consumidores tradicionales de las marcas japonesas y coreanas.

Ficha técnica y características principales