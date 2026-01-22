Desaparecidos en la Patagonia: hallaron restos humanos en un lugar clave

La Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho que causó conmoción en los habitantes de la Patagonia.

Desaparecidos en Chubut: restos humanos y la investigación

Los restos humanos encontrados presentan un deterioro similar al de la mano hallada inicialmente. Debido al avanzado estado de descomposición, los investigadores todavía no han podido confirmar si se trata de un hombre o una mujer, aunque las presunciones iniciales indican que corresponden a una persona adulta.

Jubilados desaparecidos en la Patagonia

A la vez que se realizaban las labores en el descampado, se acercaron al lugar dos familiares de Mario García, un vecino de Caleta Olivia cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre, cuando fue visto por última vez al salir de su vivienda en el barrio 2 de Abril.

También se investiga si los restos humanos pueden pertenecer a los jubilados desaparecidos Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de Comodoro Rivadavia que había iniciado una relación hacia menos de un mes y que fue divisada por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en el barrio Ciudadela de la ciudad chubutense, a bordo de una camioneta Toyota Hilux.