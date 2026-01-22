Una mano humana fue encontrada por un hombre que realizaba ejercicio en la ciudad santacruceña de Caleta Olivia, Santa Cruz. Tras el macabro hallazgo y la intervención de la Policía, dieron con más restos humanos. El hallazgo podría estar relacionado al caso de los jubilados desaparecidos en la Patagonia, más precisamente en Comodoro Rivadavia, Chubut.
Desaparecidos en la Patagonia: hallaron restos humanos en un lugar clave
Una mano, dos pies y una cabeza fueron encontradas en Caleta Olivia, Patagonia. Investigadores analizan si se trata de desaparecidos en esa ciudad y Chubut
Los investigadores señalaron que los restos humanos se hallaron a las 10 del miércoles 21 de enero de 2026 en el barrio 13 de Diciembre y el testigo alertó a la Policía por el suceso, de acuerdo a la información del Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.
Personal de Criminalística realizó análisis de rigor en la escena, al tiempo que la mano, los pies y la cabeza, todos en avanzado estado de descomposición, fueron trasladados a la Morgue Judicial, donde se están llevando a cabo análisis complementarios para determinar si pertenece a una persona denunciada como desaparecida.
La Justicia intenta esclarecer las circunstancias del hecho que causó conmoción en los habitantes de la Patagonia.
Desaparecidos en Chubut: restos humanos y la investigación
Los restos humanos encontrados presentan un deterioro similar al de la mano hallada inicialmente. Debido al avanzado estado de descomposición, los investigadores todavía no han podido confirmar si se trata de un hombre o una mujer, aunque las presunciones iniciales indican que corresponden a una persona adulta.
Jubilados desaparecidos en la Patagonia
A la vez que se realizaban las labores en el descampado, se acercaron al lugar dos familiares de Mario García, un vecino de Caleta Olivia cuyo paradero se desconoce desde el pasado 8 de diciembre, cuando fue visto por última vez al salir de su vivienda en el barrio 2 de Abril.
También se investiga si los restos humanos pueden pertenecer a los jubilados desaparecidos Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de Comodoro Rivadavia que había iniciado una relación hacia menos de un mes y que fue divisada por última vez el 11 de octubre de 2025 cuando salieron del domicilio de Kreder, en el barrio Ciudadela de la ciudad chubutense, a bordo de una camioneta Toyota Hilux.