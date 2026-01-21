El pronóstico del tiempo para Mendoza emitió una alerta amarilla por tormentas con granizo para este jueves

El pronóstico del tiempo en Mendoza

Según el informe de Contingencias Climáticas, el jueves se presentará caluroso e inestable, con tormentas y precipitaciones aisladas tanto en zonas de llano como en cordillera. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 36°C.

Para el viernes se anticipa una jornada parcialmente nublada, con pocos cambios en la temperatura y probabilidad de precipitaciones en alta montaña. El fin de semana comenzará caluroso e inestable, con tormentas hacia la noche y máximas cercanas a los 36°C.

En tanto, el sábado volverá a ser caluroso y con un marcado tiempo inestable. La máxima alcanzará los 36°C, con una mínima de 20°C. Esta amplitud térmica puede generar condiciones propicias para fenómenos meteorológicos.

Por último, para el domingo el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado y poco cambio en las temperaturas. La máxima se estimará en 35°C y la mínima en 22°C, manteniendo un ambiente veraniego y propicio para actividades al aire libre.