El pronóstico del tiempo para Mendoza emitió una alerta amarilla por tormentas con granizo para este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 22 de enero en gran parte del territorio de Mendoza. Según el organismo, se espera una jornada inestable, con probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo, mientras que las altas temperaturas continuarán en la provincia.
De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana del SMN, las zonas alcanzadas por la advertencia incluyen Gran Mendoza, este Valle de Uco, San Rafael y General Alvear. En estos sectores podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
“El área será afectada por tormentas que pueden estar acompañadas por granizo ocasional, abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento”, detallaron desde el organismo nacional. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.
El pronóstico del tiempo en Mendoza
Según el informe de Contingencias Climáticas, el jueves se presentará caluroso e inestable, con tormentas y precipitaciones aisladas tanto en zonas de llano como en cordillera. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 36°C.
Para el viernes se anticipa una jornada parcialmente nublada, con pocos cambios en la temperatura y probabilidad de precipitaciones en alta montaña. El fin de semana comenzará caluroso e inestable, con tormentas hacia la noche y máximas cercanas a los 36°C.
En tanto, el sábado volverá a ser caluroso y con un marcado tiempo inestable. La máxima alcanzará los 36°C, con una mínima de 20°C. Esta amplitud térmica puede generar condiciones propicias para fenómenos meteorológicos.
Por último, para el domingo el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado y poco cambio en las temperaturas. La máxima se estimará en 35°C y la mínima en 22°C, manteniendo un ambiente veraniego y propicio para actividades al aire libre.