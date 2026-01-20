El pronóstico del tiempo adelanta calor, humedad y posibles tormentas durante varios días

Estas condiciones se mantendrán por lo menos hasta el miércoles, con una mínima de 22 grados y una máxima que podría subir hasta los 36 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa varios días con tormentas

Desde la noche del miércoles existe la posibilidad de la formación de tormentas aisladas en gran parte de la provincia, con viento que circulará desde el sur.

tormentas lluvias granizo mendoza verano Según el pronóstico del tiempo se esperan lluvias y tormentas durante varios días seguidos. Imagen ilustrativa.

Pero con mayor seguridad, desde el jueves en adelante se espera la formación de tormentas aisladas con posible caída de granizo y un leve descenso de temperaturas que rondarán entre los 19 grados de mínima y 32 grados de máxima.

Según el pronóstico del tiempo de diferentes servicios meteorológicos esto se puede extender durante varios días, por lo que Mendoza podría ingresar en un período de formación de tormentas que pueden afectar por períodos cortos y en diferentes zonas.