El pronóstico del tiempo indica que Mendoza seguirá bajo los efectos del viento norte, lo que provoca aumento de temperaturas además de mucha humedad, lo que hace que las jornadas se sientan más pesadas. Además, adelantó que desde la noche del miércoles se esperan tormentas en diferentes zonas de la provincia durante varios días seguidos.
El pronóstico del tiempo adelanta calor, humedad y posibles tormentas durante varios días
El aire tropical que llega con el viento norte hará que la humedad se sienta. El pronóstico del tiempo anticipa lluvias desde el miércoles en adelante
Los distintos servicios de pronósticos del tiempo para la provincia anticipan un martes caluroso, con una máxima que rondará entre los 32 y 34 grados durante la tarde.
La presencia del viento del norte trae a la provincia aire tropical, lo que provoca aumento de la humedad y que el día se sienta más pesado.
Estas condiciones se mantendrán por lo menos hasta el miércoles, con una mínima de 22 grados y una máxima que podría subir hasta los 36 grados.
El pronóstico del tiempo anticipa varios días con tormentas
Desde la noche del miércoles existe la posibilidad de la formación de tormentas aisladas en gran parte de la provincia, con viento que circulará desde el sur.
Pero con mayor seguridad, desde el jueves en adelante se espera la formación de tormentas aisladas con posible caída de granizo y un leve descenso de temperaturas que rondarán entre los 19 grados de mínima y 32 grados de máxima.
Según el pronóstico del tiempo de diferentes servicios meteorológicos esto se puede extender durante varios días, por lo que Mendoza podría ingresar en un período de formación de tormentas que pueden afectar por períodos cortos y en diferentes zonas.