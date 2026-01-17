Inicio Sociedad Tormentas
Se cumplió el pronóstico

Las tormentas afectaron casi todo el Gran Mendoza y en algunos sectores cayó granizo

Tal como indicó el pronóstico del tiempo, las tormentas se hicieron presentes en el Gran Mendoza después del mediodía y hubo caída de granizo

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las tormentas comenzaron después del mediodía del sábado en casi toda la provincia. Imagen ilustrativa.

Las tormentas comenzaron después del mediodía del sábado en casi toda la provincia. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Las tormentas se hicieron presentes en Mendoza pasado el mediodía de este sábado, tal como lo había anticipado el pronóstico del tiempo. Además, en algunos sectores se registró caída de granizo, pero no trascendieron daños importantes por el momento.

Esta condición de tormentas aisladas se puede mantener durante el resto del día y hasta la madrugada del domingo.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia (17).jpeg
Las tormentas pueden continuar durante todo el s&aacute;bado y hasta la madrugada del domingo. Imagen ilustrativa.

Las tormentas pueden continuar durante todo el sábado y hasta la madrugada del domingo. Imagen ilustrativa.

Según la información brindada por Defensa Civil, las primeras tormentas se sintieron en el oeste y norte de Godoy Cruz, donde hubo caída de granizo pequeño.

El desplazamiento fue hacia el norte de Luján, y luego hacia el sudoeste y centro de Godoy Cruz.

Tormentas en otros sectores del Gran Mendoza

Las tormentas siguieron su camino y cubrieron también la Ciudad de Mendoza y gran parte de Las Heras.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia.jpeg
Las tormentas se cumplieron tal como indic&oacute; el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Las tormentas se cumplieron tal como indicó el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

En El Challao se registró también la presencia de granizo chico, sin afectaciones o daños importantes que hayan sido reportados hasta el momento.

Mientras, la tormenta avanzó hacia Agrelo y Perdriel, en Luján, para tomar rumbo hacia el Valle de Uco donde ya se registró una precipitación moderada.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar