Las tormentas afectaron casi todo el Gran Mendoza y en algunos sectores cayó granizo

Las tormentas se hicieron presentes en Mendoza pasado el mediodía de este sábado, tal como lo había anticipado el pronóstico del tiempo. Además, en algunos sectores se registró caída de granizo, pero no trascendieron daños importantes por el momento.
Esta condición de tormentas aisladas se puede mantener durante el resto del día y hasta la madrugada del domingo.
Según la información brindada por Defensa Civil, las primeras tormentas se sintieron en el oeste y norte de Godoy Cruz, donde hubo caída de granizo pequeño.
El desplazamiento fue hacia el norte de Luján, y luego hacia el sudoeste y centro de Godoy Cruz.
Tormentas en otros sectores del Gran Mendoza
Las tormentas siguieron su camino y cubrieron también la Ciudad de Mendoza y gran parte de Las Heras.
En El Challao se registró también la presencia de granizo chico, sin afectaciones o daños importantes que hayan sido reportados hasta el momento.
Mientras, la tormenta avanzó hacia Agrelo y Perdriel, en Luján, para tomar rumbo hacia el Valle de Uco donde ya se registró una precipitación moderada.