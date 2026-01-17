Las tormentas afectaron casi todo el Gran Mendoza y en algunos sectores cayó granizo

El desplazamiento fue hacia el norte de Luján, y luego hacia el sudoeste y centro de Godoy Cruz.

Tormentas en otros sectores del Gran Mendoza

Las tormentas siguieron su camino y cubrieron también la Ciudad de Mendoza y gran parte de Las Heras.

Clima -pronostico del tiempo -lluvia.jpeg Las tormentas se cumplieron tal como indicó el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

En El Challao se registró también la presencia de granizo chico, sin afectaciones o daños importantes que hayan sido reportados hasta el momento.

Mientras, la tormenta avanzó hacia Agrelo y Perdriel, en Luján, para tomar rumbo hacia el Valle de Uco donde ya se registró una precipitación moderada.