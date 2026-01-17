El pronóstico del tiempo para este sábado anticipa un día caluroso, con cielo parcialmente nublado hasta que desde la tarde aumentan las posibilidades de tormentas aisladas en Mendoza. Esto significa que las precipitaciones podrían no ser generalizadas, sino que en sectores puntuales, y no se descarta la caída de granizo.
El pronóstico del tiempo anticipa un sábado con posibles tormentas aisladas desde la tarde
Las tormentas pueden desarrollarse desde la tarde y se extenderán hasta la madrugada del domingo, según el pronóstico del tiempo. Habrá un leve descenso
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que para este sábado se espera que la máxima ronde los 33 grados con cielo algo nublado durante la mañana y viento del norte, lo que hace que haya más humedad en el ambiente y se sienta más pesado.
El cambio llegaría en algunos sectores desde la tarde, cuando aumente la nubosidad y se den todas las condiciones de tormentas aisladas, las cuales podrían llegar acompañadas de caída de granizo.
Hacia la noche permanece esta probabilidad de tormentas aisladas pero con un cambio del viento que comenzará a soplar desde el sureste el cual se mantendrá durante parte del domingo.
Esto provocará un leve descenso de la máxima para el domingo, la cual rondará los 30 grados, luego de una mínima de 21 grados. Las tormentas podrían mantenerse durante la madrugada y luego se espera cielo nublado para el resto del día.
Pronóstico del tiempo para alta montaña y el resto de la semana
Para este sábado las tormentas también podrían darse en el Paso Cristo Redentor especialmente durante la noche y la madrugada del domingo, pero por el momento no generarían cortes de tránsito en la frontera con Chile.
La recomendación es circular con mucha precaución en la alta montaña, especialmente cuando hay precipitaciones.
Para el resto de la semana en el Gran Mendoza se esperan mínimas que rondarán los 19 y 21 grados , y máximas que irán entre 30 y 33 grados durante las tardes.
La probabilidad de ocurrencia de tormentas podría volver a aparecer el próximo viernes, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, aunque esta situación puede cambiar.