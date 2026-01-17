El pronóstico del tiempo anticipa un sábado con posibles tormentas aisladas desde la tarde

Hacia la noche permanece esta probabilidad de tormentas aisladas pero con un cambio del viento que comenzará a soplar desde el sureste el cual se mantendrá durante parte del domingo.

Esto provocará un leve descenso de la máxima para el domingo, la cual rondará los 30 grados, luego de una mínima de 21 grados. Las tormentas podrían mantenerse durante la madrugada y luego se espera cielo nublado para el resto del día.

Pronóstico del tiempo para alta montaña y el resto de la semana

Para este sábado las tormentas también podrían darse en el Paso Cristo Redentor especialmente durante la noche y la madrugada del domingo, pero por el momento no generarían cortes de tránsito en la frontera con Chile.

La recomendación es circular con mucha precaución en la alta montaña, especialmente cuando hay precipitaciones.

pronostico mendoza servicio meteorológico nacional Pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el resto de la semana en el Gran Mendoza se esperan mínimas que rondarán los 19 y 21 grados , y máximas que irán entre 30 y 33 grados durante las tardes.

La probabilidad de ocurrencia de tormentas podría volver a aparecer el próximo viernes, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, aunque esta situación puede cambiar.