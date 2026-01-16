Tras un prolongado reinado del minimalismo, la decoración de interiores experimenta en 2026 un retorno nostálgico y sofisticado a la estética de los años 70. Las paredes lisas, que durante décadas personificaron el ideal de limpieza visual y sencillez, están cediendo su protagonismo ante el resurgimiento del papel pintado con relieve y motivos geométricos, un estilo que promete ser tendencia este año.
Adiós a las paredes lisas: la tendencia en decoración de interiores de los años 70 que revive para ser furor en 2026
El papel pintado con relieve y figuras geométricas fue tendencia en los 70 y resurge para ser furor en 2026. Ahora, con patrones llenos de dinamismo y colores fuertes y atrevidos, con espacio para el blanco y negro, promete arribar a los hogares vanguardistas y no marcharse en el corto y mediano plazo.
Este fenómeno marca el fin de la era del "menos es más" y el inicio de una etapa donde la personalidad y la riqueza sensorial son las prioridades. Mientras que la tendencia original de hace 50 años se distinguía por colores estridentes como el naranja vibrante o el verde intenso, la reinterpretación actual busca la elegancia.
Los patrones geométricos y las líneas curvas permanecen, pero se presentan bajo una paleta cromática más equilibrada, fusionando fondos neutros con acentos sutiles de color.
En este sentido, el factor diferencial de esta temporada es, sin duda, la textura táctil. El relieve no es solo un adorno visual: es una herramienta arquitectónica que genera dinamismo mediante juegos de luces y sombras.
Al tacto, las paredes dejan de ser superficies planas para convertirse en experiencias envolventes que transforman la percepción del entorno. Esta profundidad física hace que las estancias se sientan más acogedoras y complejas.
La recomendación principal de especialistas en decoración de interiores es el uso de puntos focales. En lugar de recargar toda una habitación, debemos optar por decorar una pared principal con estos relieves geométricos, manteniendo el resto en tonos sobrios para alcanzar un equilibrio visual moderno.
Este regreso de los 70 trasciende la moda: se fundamenta en el bienestar psicológico, ya que estos entornos estimulan la creatividad y mejoran el estado de ánimo, demostrando que la decoración es una pieza clave en la experiencia humana del espacio.