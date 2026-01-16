Adiós a las paredes lisas: la tendencia en decoración de interiores de los años 70 que revive para ser furor en 2026

paredes geométricas La vieja "nueva" tendencia en decoración de interiores.

Los patrones geométricos y las líneas curvas permanecen, pero se presentan bajo una paleta cromática más equilibrada, fusionando fondos neutros con acentos sutiles de color.

En este sentido, el factor diferencial de esta temporada es, sin duda, la textura táctil. El relieve no es solo un adorno visual: es una herramienta arquitectónica que genera dinamismo mediante juegos de luces y sombras.

decoracion paredes

Al tacto, las paredes dejan de ser superficies planas para convertirse en experiencias envolventes que transforman la percepción del entorno. Esta profundidad física hace que las estancias se sientan más acogedoras y complejas.

La recomendación principal de especialistas en decoración de interiores es el uso de puntos focales. En lugar de recargar toda una habitación, debemos optar por decorar una pared principal con estos relieves geométricos, manteniendo el resto en tonos sobrios para alcanzar un equilibrio visual moderno.

decoracion de interiores paredes geometricas Adiós a las paredes lisas y minimalistas.

Este regreso de los 70 trasciende la moda: se fundamenta en el bienestar psicológico, ya que estos entornos estimulan la creatividad y mejoran el estado de ánimo, demostrando que la decoración es una pieza clave en la experiencia humana del espacio.