Adiós a la minifalda tradicional: la tendencia de verano que se impone en las vacaciones de 2026

El diseño recto, de tiro alto y con pinzas o tablas, aporta una imagen fuerte y segura, alineada con la tendencia actual de prendas de ropa que transmiten actitud y confianza.

Una de las razones del regreso de esta prenda es su facilidad para combinarlas, ya que funcionan con blazers, camisas, tops al cuerpo o sweaters livianos, zapatillas, sandalias y botas.

bermudas, tendencias Las bermudas de mujer parecen haber vuelto para quedarse.

En 2026, las bermudas de mujer se consolidan como una alternativa que combina nostalgia, comodidad y estilo, marcando un nuevo equilibrio entre tendencia y funcionalidad. Así puede verse en las vacaciones de verano.

La prenda de mujer más usada en todo el mundo

La prenda de ropa más usada por las mujeres a nivel global suele ser el pantalón vaquero (jeans) por su versatilidad y atemporalidad, seguido de camisetas y tops básicos.

Hablando más específicamente, en esta categoría también destacan los leggins, la ropa deportiva y los vestidos, sobre todo por su versatilidad y su poder de seducción. ¿Podrá esta tendencia imponerse para entrar en esta categoría?

La elección de ropa, tanto en mujeres como en hombres, puede variar en torno a lo deportivo, lo cómodo y lo elegante, siempre dependiendo de la ocasión.