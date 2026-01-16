Adiós a la minifalda tradicional: la tendencia de verano que se impone en las vacaciones de 2026

Una minifalda es una falda muy corta cuyo dobladillo termina muy por encima de la rodilla, popularizada en la década de 1960 por la diseñadora británica Mary Quant. Pese a su popularidad, lo cierto es que podría ser tapado ante la reaparición de un nuevo producto de ropa.
Esta tendencia parecía desaparecida, pero ahora puede verse a las diferentes mujeres lucirla popularmente en las vacaciones del 2026.
La tendencia de verano que deja sin uso a las minifaldas en 2026
Actualmente, las bermudas largas o jorts son una tendencia de verano, y su popularidad amenaza a la existencia de las minifaldas tradicionales. La prenda de ropa estuvo durante años relacionada con lo masculino, pero eso parece haber llegado a su fin.
El diseño recto, de tiro alto y con pinzas o tablas, aporta una imagen fuerte y segura, alineada con la tendencia actual de prendas de ropa que transmiten actitud y confianza.
Una de las razones del regreso de esta prenda es su facilidad para combinarlas, ya que funcionan con blazers, camisas, tops al cuerpo o sweaters livianos, zapatillas, sandalias y botas.
En 2026, las bermudas de mujer se consolidan como una alternativa que combina nostalgia, comodidad y estilo, marcando un nuevo equilibrio entre tendencia y funcionalidad. Así puede verse en las vacaciones de verano.
La prenda de mujer más usada en todo el mundo
La prenda de ropa más usada por las mujeres a nivel global suele ser el pantalón vaquero (jeans) por su versatilidad y atemporalidad, seguido de camisetas y tops básicos.
Hablando más específicamente, en esta categoría también destacan los leggins, la ropa deportiva y los vestidos, sobre todo por su versatilidad y su poder de seducción. ¿Podrá esta tendencia imponerse para entrar en esta categoría?
La elección de ropa, tanto en mujeres como en hombres, puede variar en torno a lo deportivo, lo cómodo y lo elegante, siempre dependiendo de la ocasión.