La carne de Argentina ha sido durante décadas un emblema de la tradición ganadera del país, reconocida en todo el mundo por su sabor único, su terneza y la forma en que se cría al ganado en pasturas naturales.
La carne argentina ha encontrado mercados que valoran no solo el sabor, sino también la trazabilidad, la sustentabilidad y el compromiso con estándares sanitarios internacionales. Entre todos los destinos, según el gobierno nacional, uno se destaca de manera clara y contundente. Se trata de China.
Argentina bate récords históricos en exportaciones de carne y esta nación es su principal destino
China se ha convertido en el principal receptor de la carne argentina, concentrando aproximadamente la mitad de las exportaciones del producto. La relación entre ambos países en este rubro no surge de la casualidad.
Responde a la combinación de la creciente demanda china, el reconocimiento por la calidad de la carne argentina y acuerdos comerciales que han fortalecido los lazos. Desde Buenos Aires hasta la Patagonia, productores y exportadores saben que China es un mercado estratégico que marca la pauta de la producción y la planificación anual.
Los países que más carne argentina consumen
Además de China, la carne argentina tiene presencia consolidada en otros rincones del mundo, ampliando su influencia y demostrando que la tradición ganadera nacional es apreciada más allá de nuestras fronteras. Entre los mayores destinos se encuentran países como:
- Brasil, vecino histórico y socio comercial, que importa cortes selectos y subproductos de alta calidad.
- Estados Unidos, donde la carne argentina se valora por su sabor y se inserta en nichos gourmet y restaurantes especializados.
- Chile, que aprovecha la cercanía geográfica y la logística fluida para abastecer su mercado.
- Unión Europea, con países como Alemania, España y Francia, que demandan cortes premium y confían en la reputación de la carne argentina.
- Japón, que aprecia la excelencia y la trazabilidad, incorporando los cortes en su gastronomía sofisticada y exigente.