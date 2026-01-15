La provincia argentina que está en la mira de China por un recurso vital y atractivo

El sitio es uno de los seis proyectos de litio que operan en Argentina, el cuarto mayor exportador mundial del metal utilizado en las baterías de automóviles eléctricos. Este proyecto en la provincia de Jujuy apunta a producir 85.000 toneladas métricas de metal para baterías anualmente hacia 2029, más del triple de la producción del año pasado.

Cómo es el proyecto de China en la provincia de Argentina

Este proyecto es un joint-venture entre capitales chinos, canadienses y argentinos. El 46,7% de la participación accionaria está a cargo de la empresa asiática Ganfeng Lithium, el 44,8% pertenece a la canadiense Lithium Americas Corp y el 8,5% restante a la nación argentina a través de la compañía Jujuy Energía y Minería.

La fase de exploración y prospección comenzó en 2009, y las operaciones para la extracción de litio iniciaron a finales de 2018. Ese mismo año, se dio inicio a la construcción de una planta de carbonato de litio, la cual, demandó una inversión de 979 millones de dólares. La edificación de la planta tomó cinco años y tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas de carbonato grado batería anuales.

Según la participación accionaria de Ganfeng en este proyecto, se estima que su inversión podría ascender a aproximadamente 457 millones de dólares. Así mismo, los yacimientos contienen alrededor de 24 millones de toneladas de recursos de litio.