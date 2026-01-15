Argentina es un país rico en atractivos turísticos y abundantes recursos naturales, lo que ha atraído el interés de varias potencias que buscan invertir en su desarrollo. Una de sus provincias se destaca por contar con un recurso altamente codiciado por China y otras potencias.
Este mineral, conocido como el "oro blanco", es de gran demanda a nivel mundial debido a su importancia en diversas industrias, especialmente en la fabricación de baterías. China ha sido una de las principales naciones en realizar inversiones para la explotación de este valioso recurso. Te contamos sobre de qué provincia argentina se trata.
La provincia argentina que está en la mira de China por un recurso vital y atractivo
Según la bolsa de comercio de Rosario, el proyecto Caucharí-Olaroz se encuentra en desarrollo desde junio de 2023 al oeste de la provincia de Jujuy para la explotación de litio. Actualmente, el 80% de la producción del proyecto se exporta a China y el resto va a Tailandia, según acuerdos de compra con Ganfeng y Bangchak, un banco tailandés que proporcionó el financiamiento.
El sitio es uno de los seis proyectos de litio que operan en Argentina, el cuarto mayor exportador mundial del metal utilizado en las baterías de automóviles eléctricos. Este proyecto en la provincia de Jujuy apunta a producir 85.000 toneladas métricas de metal para baterías anualmente hacia 2029, más del triple de la producción del año pasado.
Cómo es el proyecto de China en la provincia de Argentina
Este proyecto es un joint-venture entre capitales chinos, canadienses y argentinos. El 46,7% de la participación accionaria está a cargo de la empresa asiática Ganfeng Lithium, el 44,8% pertenece a la canadiense Lithium Americas Corp y el 8,5% restante a la nación argentina a través de la compañía Jujuy Energía y Minería.
La fase de exploración y prospección comenzó en 2009, y las operaciones para la extracción de litio iniciaron a finales de 2018. Ese mismo año, se dio inicio a la construcción de una planta de carbonato de litio, la cual, demandó una inversión de 979 millones de dólares. La edificación de la planta tomó cinco años y tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas de carbonato grado batería anuales.
Según la participación accionaria de Ganfeng en este proyecto, se estima que su inversión podría ascender a aproximadamente 457 millones de dólares. Así mismo, los yacimientos contienen alrededor de 24 millones de toneladas de recursos de litio.