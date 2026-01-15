En el 2024 el gobierno de Javier Milei llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo. De esa manera, los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Plazo fijo en Argentina: cuánto pagan las tasas de interés de los principales bancos en enero
Los bancos tomaron una decisión clave sobre el ahorro en plazo fijo y la tasa de interés en el inicio del 2026. Qué entidad paga más en la continuidad de enero
El plazo fijo es una de las inversiones más populares que existen debido al bajo o nulo riesgo que presentan. Sin embargo, la caída en la tasa de interés hace que los ahorristas que suelen apostar por esta herramienta, duden sobre su conveniencia en el último tiempo.
En los últimos tres meses, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose recientemente en un rango de entre el 21% y el 28% nominal anual según el banco, en sintonía con la desaceleración de la inflación y las decisiones de política monetaria del Banco Central.
Estos son los bancos que más intereses pagan en el plazo fijo
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan:
- Banco Macro: 24,50%
- Banco Hipotecario: 24,50%
- Banco Nación: 23,50%
- Provincia de Buenos Aires: 23,50%
- Banco Credicoop: 23%
- ICBC Argentina: 22,75%
- BBVA Argentina: 22%
- Santander Argentina: 21%
- Galicia: 21%
- Banco Ciudad: 20,50%
Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.