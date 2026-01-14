La expectativa era alta. Finalmente, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo concretó la primera licitación de deuda del 2026, con resultados más que aceptables para el gobierno: renovó vencimientos por 98% del total de $10,06 billones, aunque a una tasa de interés más elevada.
Caputo logró renovar el 98% de la deuda, pero a una tasa de interés mayor que la inflación
Como parte de la licitación, Caputo recibió ofertas por $10 billones pero adjudicó $9,37 billones. El rollover incluyó bonos ajustados por inflación y dólar
A través de la Secretaría de Finanzas se recibieron ofertas por ese total, para luego adjudicar $9,37 billones. De esa manera, Caputo logró un rollover del 98%, a partir de una oferta compuesta por letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, otros ajustados al dólar e instrumentos a tasa fija, pero la renovación implicó pagar un interés más elevado.
De esa manera, los expertos anticiparon que eso le abre la puerta a un reverdecer del "carry trade". Esto es, la posibilidad de desarmar posiciones en dólares para ir a pesos.
El objetivo oficial era postergar los plazos de los compromisos de deuda y bajar su costo financiero, algo que finalmente no consiguió. Incluso con una tasa que trepa por encima de la inflación, cuyo dato se dio a conocer este martes.
Los nuevos plazos y tasa de interés de la deuda
Es que, sólo en los instrumentos en pesos a tasa fija, Economía convalidó una TEM (Tasa Efectiva Mensual) de entre 2,58% y 3,39%.
Todo es parte del estiramiento de plazos que se intentó proyectar desde el 2028, pero que para el tramo más corto lo comprometió a una tasa mayor. Así, al 2027 pagará 49,16% anual con una inflación que corre al 31%.
En el caso de instrumentos dólar linked, el costo financiero llega al 9,23%.
Para la analista Marina Dal Pogetto, frente esa decisión el Gobierno debe enfocarse en los vencimientos de deuda del 2027. Y con una necesidad clara: definir si el dólar tiene que anclarse para bajar la inflación o empezar a construir un ancla alternativa a la cambiaria.
