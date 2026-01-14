Caputo logró renovar el 98% de la deuda, pero a una tasa de interés mayor que la inflación

luis caputo dolares

El objetivo oficial era postergar los plazos de los compromisos de deuda y bajar su costo financiero, algo que finalmente no consiguió. Incluso con una tasa que trepa por encima de la inflación, cuyo dato se dio a conocer este martes.

Los nuevos plazos y tasa de interés de la deuda

Es que, sólo en los instrumentos en pesos a tasa fija, Economía convalidó una TEM (Tasa Efectiva Mensual) de entre 2,58% y 3,39%.

Todo es parte del estiramiento de plazos que se intentó proyectar desde el 2028, pero que para el tramo más corto lo comprometió a una tasa mayor. Así, al 2027 pagará 49,16% anual con una inflación que corre al 31%.

En el caso de instrumentos dólar linked, el costo financiero llega al 9,23%.

Para la analista Marina Dal Pogetto, frente esa decisión el Gobierno debe enfocarse en los vencimientos de deuda del 2027. Y con una necesidad clara: definir si el dólar tiene que anclarse para bajar la inflación o empezar a construir un ancla alternativa a la cambiaria.

Fuentes: Ámbito, Cronista e Infobae