Inicio Economía Luis Caputo
Primera licitación del 2026

Caputo logró renovar el 98% de la deuda, pero a una tasa de interés mayor que la inflación

Como parte de la licitación, Caputo recibió ofertas por $10 billones pero adjudicó $9,37 billones. El rollover incluyó bonos ajustados por inflación y dólar

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Caputo logró rollear el 98% de la deuda que vencía gracias a la licitación, pero a un mayor costo financiero.

Caputo logró rollear el 98% de la deuda que vencía gracias a la licitación, pero a un mayor costo financiero.

La expectativa era alta. Finalmente, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo concretó la primera licitación de deuda del 2026, con resultados más que aceptables para el gobierno: renovó vencimientos por 98% del total de $10,06 billones, aunque a una tasa de interés más elevada.

A través de la Secretaría de Finanzas se recibieron ofertas por ese total, para luego adjudicar $9,37 billones. De esa manera, Caputo logró un rollover del 98%, a partir de una oferta compuesta por letras capitalizables, bonos ajustados por inflación, otros ajustados al dólar e instrumentos a tasa fija, pero la renovación implicó pagar un interés más elevado.

De esa manera, los expertos anticiparon que eso le abre la puerta a un reverdecer del "carry trade". Esto es, la posibilidad de desarmar posiciones en dólares para ir a pesos.

luis caputo dolares

El objetivo oficial era postergar los plazos de los compromisos de deuda y bajar su costo financiero, algo que finalmente no consiguió. Incluso con una tasa que trepa por encima de la inflación, cuyo dato se dio a conocer este martes.

Los nuevos plazos y tasa de interés de la deuda

Es que, sólo en los instrumentos en pesos a tasa fija, Economía convalidó una TEM (Tasa Efectiva Mensual) de entre 2,58% y 3,39%.

Todo es parte del estiramiento de plazos que se intentó proyectar desde el 2028, pero que para el tramo más corto lo comprometió a una tasa mayor. Así, al 2027 pagará 49,16% anual con una inflación que corre al 31%.

En el caso de instrumentos dólar linked, el costo financiero llega al 9,23%.

Para la analista Marina Dal Pogetto, frente esa decisión el Gobierno debe enfocarse en los vencimientos de deuda del 2027. Y con una necesidad clara: definir si el dólar tiene que anclarse para bajar la inflación o empezar a construir un ancla alternativa a la cambiaria.

Fuentes: Ámbito, Cronista e Infobae

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar