El BID confirmó un apoyo financiero récord para la Argentina y otorgará garantías millonarias

Reformas del Estado : se destinarán más de US$ 5.000 millones a programas de modernización tributaria, eficiencia del gasto público y el fortalecimiento de la red de protección social.

: se destinarán más de US$ 5.000 millones a programas de modernización tributaria, eficiencia del gasto público y el fortalecimiento de la red de protección social. Impulso al sector privado: a través del brazo crediticio BID Invest, se volcarán US$ 2.200 millones en proyectos productivos, con especial énfasis en energía, minería sustentable y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Impacto en las economías regionales

Para el interior del país, el acuerdo prevé que una parte significativa de los recursos se canalice hacia obras de infraestructura logística. El objetivo es reducir los costos de transporte para las exportaciones regionales, enfocándose en corredores viales y conectividad digital para zonas rurales.

luis caputo BID

"El BID está comprometido con la estabilidad de Argentina. Esta garantía de 550 millones de dólares es una señal de confianza para que los mercados vuelvan a apostar por el país", explicaron fuentes vinculadas al organismo multilateral.

Con este anuncio, el organismo que preside Ilan Goldfajn se consolida como el principal aliado financiero de la Argentina en el mercado internacional, aportando la liquidez necesaria para transitar el esquema de metas fiscales fijado para el presente año.