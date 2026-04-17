Peaje en el Acceso Este: Mema adelantó dónde estará el principal punto de cobro

ruta 82 desarrollo inmobiliario obras (12).jpeg La nueva ruta 82 -que es provincial- es una de las que contará con peaje. Fotos: Martín Pravata

“Primero van a estar renovadas a nuevo y recién ahí empezará a funcionar el peaje ”, explicó el ministro en diálogo con radio Nihuil.

Peaje, autorizado

“No podíamos esperar más para que Nación intervenga en las rutas 40, en la ruta 7 o en el ingreso a San Rafael. Por eso pedimos la facultad de hacerlo desde la Provincia, con fondos propios y poder recuperar el dinero para poder seguir manteniendo esas mismas rutas y para poder seguir invirtiendo los fondos en infraestructura”, explicó Mema sobre el proceso que llevó a que el gobierno de Javier Milei habilitara a Mendoza a hacer obras en sus rutas y cobrar peaje.

Finalmente, esa autorización llegó este viernes, con la publicación del decreto que confirma la posibilidad de licitar el cobro para las rutas 40 y 143 desde Mendoza. Además, el Gobierno avanzará con la licitación para el peaje en el tramo de la ruta 7 que pasó a jurisdicción provincial, y en rutas provinciales que están en obra.

De lo recaudado con el peaje, una parte se utilizará para financiar el propio sistema de cobro, y lo restante para recuperar lo invertido y para mantener la ruta.

“Tenemos hasta 30 años para recuperar la inversión”, dijo Mema, quien a su vez reveló que la intención es cobrar un precio “razonable”, pero que ayude a cumplir los objetivos.

Acceso sur obras peaje.jpg La autorización para el cobro de peaje en Mendoza incluye la ruta 40.

Dónde estarán los nuevos peajes

Estarán en puntos estratégicos. Uno de ellos, sin dudas, estará en la Variante Palmira. Se trata del peaje que incluye la obra que licitó Nación para el tramo Cuyo de la Ruta 7 desde el límite con San Luis hasta el límite con Chile.

Pero, aparte, para el tramo local de la ruta 7 o Acceso Este, Mendoza pondrá un peaje en el ingreso a Guaymallén. “Está en estudio, pero probablemente sea allí porque es el punto de mayor circulación”, reconoció el ministro.

“Estamos analizando si será con arcos Free Flow - con sistema prepago o posterior, con recargo- o con barreras electrónicas sin cabinas. Y, a su vez, estamos trabajando en las colectoras para que todos tengan una alternativa para poder circular sin peaje”, dijo Mema.

variante palmira.jpg La Nación, en tanto, cobrará peaje en la Variante Palmira.

Más definiciones se conocerán cuando la Provincia lance las licitaciones. Y para ello tiene plazo de un año.

El cobro, insistió Natalio Mema, comenzará una vez que las rutas estén listas: “Sabemos que la implementación será compleja porque Mendoza es una de las únicas provincias que no cuenta con peaje y los ciudadanos no están habituados”.