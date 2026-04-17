Javier Milei autorizó a Cornejo a cobrar peajes en dos rutas nacionales que va a intervenir

Esa maniobra de Mendoza para mejorar las rutas nacionales que atraviesan la provincia, también fue copiada por otras jurisdicciones y por eso el decreto también aprueba a otras 8 provincias para el cobro de peajes.

Qué dice el decreto de Milei que autoriza el cobro de peajes

En la letra de la habilitación se detalla: "Delégase en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias".

El decreto N° 253/2026 también advierte que las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados.

Y a la par le da a las provincias la facultad de "aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes y realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente".

Qué le pedirá Vialidad Nacional a Mendoza para habilitarla a cobrar peajes

Cornejo acuerdo vialidad nacional rutas En mayo del 2025 Alfredo Cornejo firmó con Vialidad Nacional un acuerdo por el que Mendoza se hacía cargo de hacer mejoras en las rutas nacionales 7, 40 y 143 con los fondos del Resarcimiento.

Como el decreto no les cede a las provincias la titularidad de esas rutas, para avanzar con las obras que habilitan los peajes, el Gobierno de Mendoza deberá presentar el plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse.

También se advierte que la recuperación de los fondos por el peaje no podrá ser afectados a la construcción o conservación de "otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza", aun cuando tengan vinculación.