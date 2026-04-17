A través de un decreto que se publicó este viernes, el presidente Javier Milei autorizó a Alfredo Cornejo a cobrar peajes en las rutas nacionales que el Gobierno de Mendoza va a intervenir en breve. Se trata de las rutas nacionales 40 y 143, a las que se suma un tramo de la ruta 7 (que pasó a jurisdicción provincial). El plan de Alfredo Cornejo es incluir en el cobro de peajes a la ruta provincial 153.
Javier Milei autorizó a Cornejo a cobrar peajes en dos rutas nacionales que va a intervenir
Se trata de las rutas nacionales 40 y 143 en las que Alfredo Cornejo hará mejoras con fondos del Resarcimiento. También podrá cobrar peajes en la ruta 7
Ese aval oficial viene a corroborar lo que Cornejo había hablado este miércoles con la secretaria de la presidencia, Karina Milei con quien se reunió en Casa Rosada. Allí la hermana del presidente y el mismo ministro del Interior, Diego Santilli le habrían confirmado al mendocino que el decreto estaba a punto de salir.
En definitiva ese decreto 253/2026 era lo que faltaba para que Cornejo y su ministro de Gobierno, Natalio Mema cerraran aquel acuerdo que firmaron con Vialidad Nacional en mayo del año pasado en el que asumían hacer los arreglos necesarios en las rutas nacionales 7, 40 y 143, en las que podrán cobrar peajes como un repago de las millonarias inversiones.
Esa maniobra de Mendoza para mejorar las rutas nacionales que atraviesan la provincia, también fue copiada por otras jurisdicciones y por eso el decreto también aprueba a otras 8 provincias para el cobro de peajes.
Qué dice el decreto de Milei que autoriza el cobro de peajes
En la letra de la habilitación se detalla: "Delégase en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio, a favor de sociedades privadas o mixtas o de entes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley N° 17.520 y sus modificatorias".
El decreto N° 253/2026 también advierte que las facultades delegadas se ejercerán conforme a lo acordado en los referidos convenios, con carácter funcional, limitado, temporal y revocable, y no implicará en ningún caso la transferencia de la titularidad del dominio público ni de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados.
Y a la par le da a las provincias la facultad de "aprobar la documentación licitatoria, efectuar las convocatorias correspondientes y realizar todos los actos necesarios para el desarrollo del procedimiento de selección del concesionario y para el ejercicio de las facultades del concedente".
Qué le pedirá Vialidad Nacional a Mendoza para habilitarla a cobrar peajes
Como el decreto no les cede a las provincias la titularidad de esas rutas, para avanzar con las obras que habilitan los peajes, el Gobierno de Mendoza deberá presentar el plan de obras y cronograma de ejecución, con su respectiva justificación técnica; la fuente de financiamiento y las condiciones económicas de la concesión de obra pública, con el detalle del peaje máximo y plazo de concesión proyectados; y con los proyectos de documentación licitatoria y contractual que regirán los contratos de concesión de obra pública por peaje a celebrarse.
También se advierte que la recuperación de los fondos por el peaje no podrá ser afectados a la construcción o conservación de "otros tramos u otras obras de cualquier naturaleza", aun cuando tengan vinculación.