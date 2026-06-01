El drama del crecimiento desigual, que no cambia con la reforma laboral

delivery El régimen de plataformas de movilidad y reparto (delivery y transporte de personas) queda regulado bajo jurisdicción de la Secretaría de Transporte. Foto: archivo

Las nuevas relaciones laborales contemplan un estímulo a la registración y blanqueo laboral.

El gobierno firmó el decreto que establece las reglas para el blanqueo de trabajadores en negro o mal registrados antes de la sanción de la Ley de Modernización Laboral. Se establece una condonación de deudas, facilidades de pago y la suspensión de acciones penales tributarias. Además, el período incluido en la regularización se computará como tiempo de servicio para el cálculo previsional y de indemnización.

La gestión Milei ha insistido con que la nueva ley promoverá la creación de puestos de trabajo y el crecimiento del PBI, los grandes pendientes del programa de estabilización económica diseñado a base de un ajuste drástico. Salvo los sectores ya mencionados, como el petróleo y el gas, la minería, la agroindustria y el sector financiero, la actividad económica no remonta.

La industria manufacturera debe subsistir en condiciones adversas frente a la apertura indiscriminada y presa de una competitividad negativa, el comercio se ha derrumbado con el consumo en baja y la pérdida del poder adquisitivo, mientras la producción regional está asfixiada y sin acceso al crédito.

Senado es Ley la Reforma Laboral (1) La votación en el Senado que definió la Ley de Reforma Laboral. Foto: Senado de la Nación

Pese a las ventajas fiscales para la atracción de inversiones, el país ha quedado en el último puesto en el nivel de inversión extranjera directa (IED) entre las principales economías de América Latina en 2025, según el último registro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otra de las caras visibles de la crisis se muestra en el cierre incesante de empresas: desde diciembre de 2023 sucumbieron cerca de 25.000 compañías en el país y se perdieron más de 364.000 puestos de trabajo registrados, de acuerdo con el relevamiento de Industriales PyMEs Argentinos (IPA).

El presidente Javier Milei ha admitido recientemente que la estabilidad macroeconómica no es suficiente para crecer. El problema no se asienta únicamente en ese postulado, ya que la mayoría de los sectores ha caído y con la reforma laboral no se producirá un cambio de tendencia.

Los funcionarios del área prometen tiempos venturosos y Milei sostiene que “la energía barata, la reducción del peso del Estado y un entorno abierto a la competencia impulsan la industrialización y la creación de empleo de calidad”. Lo que no debe perder de vista es que el crecimiento y el desarrollo deben atender a la diversidad de realidades regionales y a la integración de todos los sectores sociales, lo que no asoma en la agenda gubernamental.