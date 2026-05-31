El fenómeno de las mujeres Tradwife: el mundo se queda sin niños y vuelve el ama de casa perfecta

Son la contracara a esto de que a las mujeres todo nos cuesta el doble. A ellas no, sus aspiraciones en la vida -parir, consentir al marido y que la masa madre les dure indefinidamente- se les dan muy bien.

Pero no solo aparecen como una contraofensiva al feminismo y a la marea verde. Vienen a ser como el checkin del nuevo mandato capitalista: volver a tener hijos porque sino no cierran las cuentas.

Se trata de las tradwifes y aquí se las presento.

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El regreso de las mujeres a la jaula de cristal

La estética tradwife remite de manera inevitable a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Después de un conflicto que dejó decenas de millones de muertos, gran parte de Occidente impulsó una imagen femenina asociada al hogar, la maternidad y la estabilidad familiar.

Revistas, publicidades, programas de televisión y manuales de conducta mostraban a la mujer ideal como una esposa dedicada, capaz de mantener la casa impecable, criar varios hijos y recibir al marido al final de la jornada con la cena servida. Aquella postal estaba lejos de ser espontánea: respondía también a necesidades económicas, sociales y demográficas de la época.

De hecho, cuando el 1952 salió al aire "Doña Petrona" -la representación perfecta de la tradwife argentina de los 50'- su libro de recetas -en la que firmaba "Petrona C. de Gandulfo, es decir, su propio apellido era el que desaparecía en pos del "de" que la hacía pertenencia de Don Gandulfo- ya daba indicaciones no solo de cómo cocinar sino de cómo recibir al esposo cuando volvía a casa del trajín laboral.

Hoy el contexto es diferente, pero existe un dato imposible de ignorar. La cantidad de nacimientos viene cayendo de forma sostenida. En Argentina, por ejemplo, los nacimientos se redujeron alrededor de un 40% en la última década. La expansión de métodos anticonceptivos de larga duración, la reducción del embarazo adolescente, el acceso a la anticoncepción de emergencia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo explican parte del fenómeno.

tradwife nota Tres de las tradwifes más influyentes de las redes sociales: Nina Smith, Ballerina Farm y Roro Bueno, sus perfiles rebozan de recetas, niños perfectos, maridos consentidos y millones de seguidores.

Pero la caída de la natalidad también expresa algo más profundo: cada vez más mujeres deciden que la maternidad no será el centro de sus vidas o, simplemente, que no están dispuestas a resignar estudios, proyectos laborales, independencia económica o tiempo personal para convertirse en madres.

La maternidad como espectáculo bucólico

Las tradwives ofrecen una respuesta seductora a ese cambio cultural. En sus videos no hay guardias médicas a las tres de la mañana, tareas escolares acumuladas, crisis económicas ni discusiones por la distribución de los cuidados. Tampoco aparecen el agotamiento físico, la falta de sueño o la sobrecarga mental que describen muchas madres.

Lo que muestran es una versión editada de la maternidad. Una mujer maquillada, serena y feliz que cocina con un bebé colgado al cuerpo mientras otros cuatro niños juegan alrededor. Una imagen tan perfecta que parece diseñada para que el trabajo doméstico deje de parecer trabajo.

La paradoja es evidente. Muchas de las influencers más exitosas de este movimiento generan ingresos gracias a las plataformas digitales. Es decir, la supuesta ama de casa tradicional trabaja. Produce contenido, administra audiencias, negocia publicidad, construye una marca personal y monetiza su vida cotidiana.

La vida bucólica que muestran es, en muchos casos, un producto audiovisual cuidadosamente elaborado.

Ballerina-farm-familia Ballerina farm, una de las tradwifes más influyentes de Tik Tok, tiene millones de seguidores. En sus videos se la ve siempre con un niño en los brazos, cosechando sus propias verduras y con outfits que recuerdan a la familia Ingalls. Imagen de internet

Elección o un batalla cultural

Nadie debería cuestionar el derecho de una mujer a elegir una vida centrada en el hogar si eso es lo que desea. El problema aparece cuando una elección individual se presenta como un ideal universal.

Resulta llamativo que el fenómeno gane fuerza precisamente cuando gobiernos, economistas y organismos internacionales expresan preocupación por la caída de la natalidad. Hace pocos días, el presidente Javier Milei vinculó la interrupción voluntaria del embarazo con los problemas futuros del sistema previsional y sostuvo que la Argentina se está quedando sin gente.

La pregunta de fondo es si las tradwifes son simplemente una tendencia estética o si funcionan como el síntoma de una necesidad más amplia. Porque cada vez que las sociedades comienzan a inquietarse por la falta de nacimientos, reaparece una versión renovada de la misma promesa: una mujer feliz entre ollas, bebés y pan recién horneado.

Quizás la verdadera novedad no sea el regreso de ese modelo, sino que por primera vez muchas mujeres pueden verlo, compararlo con sus propias vidas y decidir si realmente lo desean.