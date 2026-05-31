Asfixiar municipios: el estilo Milei aprieta a intendentes y complica a Cornejo

victor fayad atm impuesto inmobiliario El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirmó que ya son tres los intendentes que pidieron a Hacienda un adelanto de la coparticipación. Foto: archivo

Lo más llamativo es que no sólo las comunas menos pudientes pidieron adelanto de coparticipación: la Capital –históricamente uno de los departamentos más ricos de la provincia- también sinceró sus ahogos financieros y empezaron las especulaciones.

¿Radicales con miedo?

Todos sabemos que Ulpiano Suarez no es “del palo” interno de Cornejo y no sigue su línea y sus consejos o pedidos de manera férrea. No se deja llevar tampoco por la ola de pasión que manifiesta el gobernador por el presidente Javier Milei, lo que le impide gritar por más recursos como lo haría con un presidente peronista.

¿Hay otros intendentes oficialistas, afiliados radicales, que no se animan a blanquear que están medio fundidos o que no podrán afrontar los sueldos más temprano que tarde por miedo a una reprimenda del primer mandatario provincial?

Fayad también se refirió a la situación de los municipios pero quiso ser prudente: "No hablaría de salvataje porque las herramientas que ponemos al alcance de los municipios que bajan de Nación son muy puntuales”. Los municipios deben devolver este dinero en cuotas y con un interés cercano al 15% anual.

ulpiano suarez El radical Ulpiano Suarez ya blanqueó su crisis financiera por la caída de la coparticipación. Foto: archivo

La paradoja de atacar pero quedarse todo

El gobierno de Milei denosta los tributos y discursivamente se opone a los impuestos pero se queda con más de 70% de la recaudación total de la Argentina: al menos 5 puntos más de los que se quedaba el gobierno de Alberto Fernández y casi 10 puntos más de los que se quedaban los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Las más perjudicadas en ese impacto son las que juntan la guita que llega a la Nación, sí adivinaron: las provincias, donde se producen los recursos. Los recortes nacionales a las provincias, la merma de las transferencias automáticas y la presión sobre la recaudación provincial y municipal arman un combo que ni un mago se anima a decir cómo terminará.

Lo que es seguro es que el tema se meterá con fuerza en la próxima campaña y ni hablar si con el paso del tiempo la crisis financiera se agrava.

Zona Fría, tibia

No está tan sobrado el presidente en su afán de encarecerle la boleta del gas al pueblo justo antes de entrar al invierno. Aliados clave, como los mendocinos, votarían en contra de la propuesta del Ejecutivo cuando finalmente se trate el proyecto de derogar la Zona Fría en el Senado de la Nación.

Mariana Juri, la senadora nacional radical por Mendoza, es alvearense. General Alvear se encuentra en pleno litigio con su vecina San Rafael por el tema del gasoducto y sabe que ese bien escaso es tema importante en el Sur. Hoy los votos estarían muy justos para convertir en ley la derogación de Zona Fría y los votos mendocinos serían clave.

El pueblo ni ahí con la asfixia

Todas las encuestas aseguran que mucho más de la mitad de los argentinos no aprueba este rumbo de la economía ni del país. Sin embargo a Milei se le da por insistir con la asfixia a las provincias e indirectamente a los municipios: el primer escalón del Estado al que los ciudadanos van a pedir una mano.

Casi todas las comunas del país -ni hablar de las mendocinas- prestan servicios que van mucho más allá de los más básicos que prestaban otrora los municipios de alumbrado, barrido y limpieza.

viento zonda en mendoza (2).jpg La tasa municipal se puede dejar de pagar sin que te dejen de levantar la basura o de iluminar la calle. Foto: archivo

Municipios más grandes

La mayoría presta servicios antes reservados sólo para las provincias como centros de salud, jardines maternales, obras de cloacas, provisión de agua, obras civiles de envergadura como parques, paseos o plazas, polideportivos, asfaltos, centros de educación en oficios para adultos entre otras cosas que garantizan derechos proclamados por las constituciones nacional y provincial.

Todo eso con el agravante de que en la selección de abandono del pago, el ciudadano elije dejar de pagar las tasas: la gente tributa obligatoria y compulsivamente Ganancias e IVA cuando paga lo que consume, está al día con el Inmobiliario y el Automotor porque acumular deuda ahí puede volverse en contra de ese propio bien. Pero la tasa municipal se puede dejar de pagar sin que te dejen de levantar la basura o de iluminar la calle.

Desesperados, ¿sin salida?

Los intendentes deben lidiar con una realidad acuciante: menos recaudación, más servicios por mayor demanda de necesidades básicas y aumento de los precios de todo. Se hace muy difícil soportar esa realidad dependiendo tanto de una coparticipación que no llega.

El gobierno nacional que arrancó con la austeridad como bandera y la asfixia financiera como estandarte para curar los males de un Estado bobo, empezó a enredarse en guisos de corrupción, coimas y privilegios para unos pocos que no se condicen con la miseria a la que obligan a cientos de municipios del país que deben renegar con las urgencias más desesperantes de los habitantes de carne y hueso de la Argentina.