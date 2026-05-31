Apuntes a partir de la "joya" que Macri halló en Mendoza

mauricio macri pro mendoza Gabriela Michetti vino a acompañar a Mauricio Macri en Mendoza. Foto: gentileza Municipalidad de Luján

Una "joya" genera valor por la nobleza de sus metales y la durabilidad. Se diferencia claramente de la bijou, que puede ser vistosa pero que resulta snob (sin nobleza) y poco sustentable (igual que ocurre en la política). Tal vez por eso, el supuesto joyero Macri haya puesto tanto empeño en ponerle un reflector al citado Allasino, a quien sin embargo no dudó en llamar -ante un animado auditorio en el Hilton de Mendoza- "el pelado de Luján", como para remarcar: "El que te está dando alas soy yo, pibe".

Elucubremos

¿Dónde lo imagina Macri a Esteban Allasino? Algunas posibilidades serían:

1) Aportándole nueva vida al PRO de Mendoza para que pueda tener más letra dentro del Cambia Mendoza de Alfredo Cornejo.

2) Sacando a relucir el costado político de la "joya" que el resto de la provincia no conoce en profundidad.

3) Buscándole un lugar importante en la discusión política para el caso de que la reelección del presidente Milei no logre la densidad política que se suponía.

4) Reservándole un cargo nacional en caso de que en el país vuelva a escena un revival del liberalismo más clásico.

5) Dejándolo que se fortalezca políticamente en otro período en la comuna de Luján (2027-2031). Sus actuales 41 años le dan tiempo para pensar en las grandes ligas.

mauricio macri esteban allasino El intendente lujanino Esteban Allasino recibió a Mauricio Macri en la previa del acto que se realizó en el Hotel Hilton de Guaymallén. Foto: gentileza Municipalidad de Luján de Cuyo

Ahora bien, ¿le interesará a Allasino ingresar de lleno a la tramoya política, siendo que es un hombre netamente ejecutivo al que se lo ve disfrutando de su primera gestión municipal en Luján de Cuyo?

Allasino posee, además, un plus: durante 8 años fue jefe de gabinete de Omar De Marchi y de Sebastián Bragagnolo, sus predecesores en la intendencia, lo cual fue su verdadero máster en gobernanza, que ha sabido aprovechar. Le ha tomado gusto a la política. Todo indica que se ve en un futuro de cargos ejecutivos. Los puestos legislativos no parecen ser para él. Incluso lo ha dicho.

Con picante maldad a este ingeniero civil especializado en lo vial se le conoce en Luján como "el fabricante de rotondas", ya que en su gestión se ha caracterizado, entre otras cosas, por los trabajos en la vía pública para resolver viejos problemas de tránsito en el departamento.

"Recontraministro"

Vamos a dedicar la segunda parte de la columna a otro político mendocino que en su momento recibió halagos refulgentes de parte de una primera figura de la política nacional. Hablamos de Luis Petri y del presidente Javier Milei.

Usted recordará, lector/a, cuando el presidente hablaba maravillas empalagosas de su entonces ministro de Defensa. Fiel a su carácter extravagante, el mandatario calificaba al mendocino como alguien "mágico, de otro planeta, un recontraministro". Y agregaba: "Tiene un talento fenomenal y gran astucia política. Es un crack".

Petri era para el León "un ser humano formidable, una súper estrella". El presidente llegó a decir que "con Petri estamos en el puesto 23 de las potencias militares", algo que fue desmentido por los especialistas en el tema. Las críticas de diferentes sectores sobre la tarea de Petri en el Ministerio de Defensa empezaron a poner en duda sus logros ejecutivos.

luis petri congreso reforma laboral En el ámbito legislativo se podrá celebrar o cuestionar sus puntos de vista, pero nunca calificar a Luis Petri de poco productivo. Foto: archivo

Eso y la necesidad de tener "espadas" afiladas en el Congreso, hicieron que Karina Milei mandara a Petri a afiliarse a La Libertad Avanza para que se presentara otra vez a diputado nacional, ya como militante pleno del mileísmo. Dejó atrás tanto al radicalismo como a los numerosos mendocinos que le habían puesto fichas a su candidatura a gobernador de la UCR para reemplazar a la dinastía Cornejo. Pese a lo complejo de esa mezcla entre mileístas y cornejistas, Petri insiste en que se va a colar como postulante a la gobernación.

El fuerte del sanmartiniano ha sido siempre la tarea legislativa. En ese ámbito se podrá celebrar o cuestionar sus puntos de vista, pero nunca calificarlo de poco productivo, sobre todo a la hora de generar leyes de impacto nacional en materia de seguridad.

Desmoronado lo de Defensa, desaparecieron los halagos que bajaban desde la Rosada. El "recontraministro" está hoy un poco difuminado entre la romería legislativa. Se acabaron aquellos grotescos abrazotes y panzazos que Petri y el presidente se daban cada vez que coincidían en las reuniones de Gabinete, como si fueran dos chabones de la secundaria.

Y se acabaron también algunos momentos inolvidables (no por meritorios sino por el nivel de engreimiento) como aquel del video promocional de la labor de Petri en Defensa en el que se exhibía con ropajes militares, como jinete en la frontera, a bordo de aviones o barcos de guerra, todo adobado con briosa música rockera de Elvis Presley.

Concluimos y decimos: en la vida cotidiana las comparaciones, en efecto, suelen ser odiosas. En política, que es una atmósfera de tintes sobrenaturales, no tanto.