Macri pasó por Mendoza, midió candidatos y dejó señales para el tablero político de cara al 2027

El posible candidato más ponderado por Macri

esteban allasino mauricio macri gabriel pradines Esteban Allasino, Mauricio Macri y Gabriel Pradines, presidente del PRO en Mendoza. Macri se mostró durante toda la jornada con el intendente de Luján de Cuyo y alabó su gestión. Foto: gentileza Municipalidad de Luján

Durante toda la jornada, Esteban Allasino fue uno de los dirigentes que más cerca estuvieron de Macri. Lo acompañó en distintas actividades y, según admitieron desde el entorno del ex presidente, fue especialmente reconocido tanto en público como en privado.

No fue casual. Allasino es hoy el único intendente del PRO en Mendoza y dentro del partido lo consideran uno de los dirigentes con mejor proyección de gestión. En el entorno macrista aseguran que su nombre aparece con frecuencia dentro del foro nacional de intendentes del partido y que incluso excede el peso estrictamente provincial.

Embed - Buena conversación con el Gobernador y Mauricio Macri Analizamos las perspectivas de los cambio

“Es nuestro dirigente más relevante en Mendoza”, señalaron cerca de Macri, donde también deslizaron que no descartan proyectarlo para una candidatura provincial el año próximo.

La escena tuvo varias lecturas. Porque mientras el PRO intenta reconstruir parte de la estructura que perdió tras la irrupción de Javier Milei y el éxodo de dirigentes hacia La Libertad Avanza, Allasino aparece como una de las pocas figuras con gestión propia, territorio y estructura real.

En Mendoza eso no es un detalle menor. Mucho menos en un espacio político que todavía busca reordenarse después de la implosión de Juntos por el Cambio.

La cena con Cornejo y los nombres que quedaron en la mesa

alfredo cornejo y mauricio macri Alfredo Cornejo y Mauricio Macri. La alianza entre la UCR y el PRO parece reeditarse.

La otra foto importante de la visita fue la cena privada entre Macri y Alfredo Cornejo en el bodegón La Gloria, de Luján de Cuyo.

Primero hubo una reunión a solas entre ambos dirigentes junto con el secretario general nacional del PRO, Fernando de Andreis. Después la mesa se amplió. Del lado del gobernador se sumó Natalio Mema. Del lado del PRO participaron Allasino, Gabriel Pradines -presidente del PRO en Mendoza- y dirigentes nacionales del espacio.

La presencia de Mema tampoco pasó inadvertida. El ministro de Gobierno es uno de los dirigentes del cornejismo que más activamente empezaron a instalarse en la conversación sucesoria y su inclusión en la cena dejó otra señal política en medio de un escenario todavía abierto.

Algo parecido ocurrió con Ulpiano Suarez. Aunque Macri no se reunió personalmente con él durante la visita, sí lo hizo parte de su equipo político, que mantuvo encuentros con el intendente capitalino como continuidad de conversaciones iniciadas semanas atrás en Buenos Aires.

En el PRO hablan de “diálogo permanente” con sectores del radicalismo y destacan especialmente el vínculo entre intendentes de ambos espacios. Traducido al escenario mendocino: los puentes entre parte de la UCR y el macrismo siguen abiertos incluso después del quiebre nacional de Juntos por el Cambio.

La escena deja una postal curiosa de la política mendocina actual. Mientras Cornejo sostiene su alianza táctica con el gobierno libertario, varios dirigentes empiezan a moverse en paralelo mirando un escenario distinto al de hace apenas un año.

El PRO busca volver a mostrarse como alternativa

militancia pro acto mauricio macri La militancia del PRO mendocino se reunió para recibir a su principal representante, Mauricio Macri. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Desde el entorno de Macri admiten que el contexto nacional aceleró la necesidad de reconstrucción partidaria.

“Hay un votante desencantado que vuelve a ver en el PRO una opción”, señalaron cerca del ex presidente durante la visita a Mendoza. Y resumieron el momento político con una frase que explica bastante del clima actual: “No significa un cambio de rumbo, pero sí un cambio de formas”.

La definición parece atravesar toda la gira nacional de Macri.

En las provincias que visita, el ex presidente evita posicionarse como candidato presidencial y se mueve más como un armador político. Escucha dirigentes, revisa estructuras, toma contacto con referentes locales y analiza qué volumen conserva el PRO después del corrimiento de buena parte de la dirigencia hacia La Libertad Avanza.

Mendoza es una escala especialmente sensible para ese experimento político. Desde el 2015, la provincia no apoya proyectos peronistas y mucho menos kirchneristas. Con el electorado mayoritariamente antiperonista, la provincia se convirtió en uno de los lugares donde primero comenzó a percibirse cierta incomodidad con el estilo del gobierno libertario.

No necesariamente con el rumbo económico o con el programa de ajuste, sino con las formas, los escándalos y el desgaste acelerado de una gestión que llegó prometiendo dinamitar el sistema político y terminó absorbida por conflictos internos permanentes.

En ese escenario, Macri quiere recuperar un lugar para un sector del electorado que rechaza un regreso del kirchnerismo pero que tampoco termina de sentirse representado por el estilo de la experiencia libertaria.

Por eso la visita a Mendoza dejó bastante más que un acto partidario, una recorrida regional y una cena privada.

Dejó dirigentes tomando posición, conversaciones que siguen abiertas y varios nombres empezando a probarse, aunque todavía sea frente al espejo, el traje de la sucesión de Cornejo.