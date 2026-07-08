El gobierno de Milei reactivó su mesa política y apuró el recorte de subsidios por Zona Fría

A toda Mendoza, menos a Malargüe, afecta el recorte de Zona Fría que pretende Javier Milei. Foto: archivo

Para el tratamiento en Senadores el espacio radical -representado por Mariana Juri y Rodolfo Suarez- no seguiría los pasos de sus correligionarios diputados. La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti rechaza la iniciativa.

El embate mileísta contra la Zona Fría

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, la Casa Rosada puso sobre la mesa de negociación números contundentes para presionar por su aprobación: el esquema actual de Zona Fría genera un déficit de $485.000 millones.

Con los cambios propuestos por los libertarios, que apuntan a condicionar la asistencia estatal exclusivamente a los sectores y hogares más vulnerables, el Palacio de Hacienda estima lograr un ahorro de $272.099 millones. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo confía en obtener el visto bueno definitivo en el Senado.

Nueva composición y agenda parlamentaria

El cónclave, que se extendió por casi dos horas en Balcarce 50, estuvo encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y marcó el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete en este espacio de coordinación, ocupando el lugar vacante tras la salida de Manuel Adorni. El espacio mantendrá un esquema de reuniones de periodicidad semanal para realizar el seguimiento de la agenda del Congreso.

Además del recorte de los subsidios energéticos que mantiene en alerta al arco político de Mendoza por su impacto en las boletas de gas, los representantes legislativos repasaron el estado de otros proyectos clave:

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: su tratamiento en la Cámara Alta está previsto para el próximo 16 de julio.

Inocencia Fiscal: se incorporaron aportes técnicos del sector y el borrador modificado será remitido a Diputados a partir del 20 de julio.

Reforma electoral: una vez destrabado el conflicto de Zona Fría, el gobierno buscará avanzar con la eliminación de las PASO, lo que según estimaciones de Santilli representaría un ahorro de 250 millones de dólares.

Diego Santilli, flamante jefe de Gabinete de la Nación, se retira de la reunión de la mesa política realizada en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

El informe de Caputo y la negociación con gobernadores

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó una actualización de las variables de actividad económica, donde destacó los últimos datos del INDEC que arrojaron un crecimiento de la construcción de 6,3% mensual y de 4,1% interanual durante mayo. Asimismo, detalló que se sigue trabajando junto al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger en las próximas reformas financieras, con foco en el Banco Central.

Por su parte, el debutante Santilli expuso ante la mesa un diagnóstico de situación sobre las conversaciones que viene manteniendo con los mandatarios provinciales para intentar asegurar los votos de los proyectos libertarios remanentes en el Congreso.

Del encuentro participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.