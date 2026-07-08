La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes

El impacto de Kristalina Georgieva en las metas fiscales

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el programa económico en curso cuenta con un canal de comunicación constructivo. Las autoridades de la organización de crédito ven con buenos ojos el sendero fiscal, y se espera que Kristalina Georgieva ratifique el rumbo de la gestión durante sus reuniones en Buenos Aires.

El anuncio de la visita de la delegación internacional coincidió con la difusión de las nuevas perspectivas macroeconómicas. El Fondo Monetario Internacional ratificó sus estimaciones de crecimiento para la economía argentina, proyectando una expansión del 3,5% para el año 2026, lo que genera expectativas positivas en el mercado de dólares y bonos.

Asimismo, las previsiones de los equipos técnicos del organismo anticipan una consolidación del proceso de reactivación. Hay un incremento calculado en el 4% para el año 2027. Estos indicadores forman parte del diagnóstico que los funcionarios analizarán junto al equipo económico conducido por Luis Caputo en territorio argentino.

Luis Caputo anunció que Kristalina Georgieva visitará a la Argentina. Foto: X de Luis Caputo

La agenda de Kristalina Georgieva y el frente externo

Los técnicos del Palacio de Hacienda preparan una serie de informes clave para presentar ante la comitiva. El foco estará puesto en la acumulación de reservas y la liberación de restricciones cambiarias. La figura de Kristalina Georgieva resulta fundamental para habilitar nuevos desembolsos que fortalezcan las arcas del Banco Central en los próximos meses.

En paralelo a la agenda de la visita, el ministro de Economía felicitó formalmente a la economista argentina Silvana Tenreyro. La profesional fue designada por la propia Kristalina Georgieva como la nueva economista jefe y directora del Departamento de Investigación del organismo de crédito internacional, un puesto clave para la región.

"¡Felicitaciones Silvana! ¡Qué gran reconocimiento!", expresó el funcionario mediante un mensaje público. El texto estuvo dirigido también a la conductora del Fondo Monetario, remarcando la importancia del nombramiento. Tenreyro asumirá sus funciones el próximo 10 de agosto en reemplazo del francés Pierre-Olivier Gourinchas.

Las proyecciones de Kristalina Georgieva para la región

La economista designada cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional en el exterior. Tenreyro es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con un doctorado en la Universidad de Harvard. Su llegada al círculo íntimo de Kristalina Georgieva es vista como un gesto de altísimo valor estratégico para el país.

El viaje de la mandataria de la organización de crédito internacional cerrará un mes de intensas negociaciones políticas. En el entorno de Milei confían en que el respaldo explícito de Kristalina Georgieva servirá para consolidar la confianza de los inversores extranjeros y estabilizar las variables macroeconómicas clave para el desarrollo del plan de estabilización.