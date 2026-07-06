Luis Caputo presenta el programa financiero hasta 2027 para cubrir la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: Noticias Argentinas

La previsión gubernamental apunta a brindar previsibilidad cambiaria y monetaria mediante un criterio calificado como conservador por los propios funcionarios del área. El diseño técnico del programa financiero no contempla de manera obligatoria la emisión de nuevos títulos bajo legislación extranjera a tasas elevadas, sino que se apoya en una estructura de financiamiento mixto.

Dentro del desglose de los pasivos para el año próximo, los vencimientos más significativos corresponden a los bonos Globales y Bonares en poder de inversores privados, seguidos por las obligaciones vigentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y líneas de créditos otorgadas por otros organismos multilaterales.

Fuentes de financiamiento para el programa financiero

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y los asesores ministeriales adelantaron que el planeamiento financiero otorga un margen de flexibilidad ante las oscilaciones del mercado internacional. La administración nacional avanzó en la conformación de herramientas de liquidez para mitigar contingencias sin la necesidad de recurrir a colocaciones forzadas en plazas externas para saldar la deuda.

Entre los instrumentos coordinados se destacan los acuerdos de créditos específicos y los esquemas de préstamos garantizados (Repo) estructurados con el soporte de instituciones financieras internacionales.

Asimismo, la estrategia contempla el ingreso de divisas provenientes de préstamos sectoriales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A este entramado de asistencia se suma la evaluación de facilidades crediticias con la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuya aprobación regulatoria permitiría robustecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

Desde la conducción económica se remarcó que contar con estas opciones consolida una posición de solvencia fiscal frente a las obligaciones institucionales del programa financiero, lo que permite prescindir de un regreso inmediato a los mercados tradicionales de crédito si las tasas internas no resultan convenientes.

El impacto en el riesgo país ante el pago de la deuda

El anuncio formal coincide con un escenario de estabilización en los indicadores financieros locales, donde el índice de riesgo país se mantiene en rangos estables respecto de períodos previos. El propósito central de transparentar estas proyecciones del programa financiero es neutralizar la incertidumbre respecto a la capacidad de pago del Estado nacional en el mediano plazo, reduciendo la volatilidad sobre los activos argentinos antes del inicio del próximo proceso electoral de renovación parlamentaria.