El mendocino que estuvo preso 30 días en Libia acompañó la marcha de los jubilados

La marcha 124 de los jubilados

Pasadas las 11 arrancó la marcha número 124 de los jubilados y pensionados de Mendoza, coordinada por Jubypen. Esta vez los manifestantes extendieron el recorrido ya que fueron hasta la avenida San Martín y luego por Necochea retornaron a la plaza, el punto de partida elegido desde febrero de 2024 cuando se movilizaron por primera vez.

Los jubilados de Mendoza hicieron la marcha número 124. Foto: gentileza Miguel Cocconi

Como es costumbre los reclamos se centraron en contra de Javier Milei y Alfredo Cornejo, por los bajos salarios y por los beneficios perdidos, especialmente en la relacionado con la salud.

Hasta allí llegó Aguilera para saludar y solidarizarse con los jubilados. Dijo que no tenía intenciones de dar un discurso pero ante la insistencia aceptó.

Recordó el activista, de profesión veterinario y de 42 años de edad "que había en el grupo de 10 secuestrados 3 musulmanes, 2 budistas, un católico... Teníamos todos diferentes culturas, religiones, pensamientos y hasta idiomas".

Mientras los jubilados avanzan por la avenida San Martín, una persona en situación de calle duerme sobre un banco. Foto: gentileza Miguel Cicconi

No podíamos comunicarnos. Entonces lo que hicimos fue abrazarnos. Fue abrazar a a ese extraño que no conocíamos, al musulmán, al católico. Nos hicimos un grupo sólido para sobrellevar esos 30 días terroríficos que vivimos en Libia No podíamos comunicarnos. Entonces lo que hicimos fue abrazarnos. Fue abrazar a a ese extraño que no conocíamos, al musulmán, al católico. Nos hicimos un grupo sólido para sobrellevar esos 30 días terroríficos que vivimos en Libia

Siguiendo esa línea Aguilera instó a "fomentar ese ese abrazo. Abrazar a la izquierda, al peronista, al campo nacional y popular, al desposeído... para sacar el año que viene al gobierno fascista de Javier Milei y para que en este país reinen la felicidad, la igualdad y la solidaridad".

"La solidaridad no es delito. Seamos solidarios con nuestros jubilados y nuestras infancias que deberían ser central en las políticas públicas", sumó.

Finalmente se refirió a Palestina: "Yo estuve 30 días preso, pero los palestinos hace 80 años que están presos del gobierno sionista de Israel, que está cometiendo un genocidio atroz".