Cronograma completo de ANSES: las fechas de cobro de jubilaciones en julio de 2026

Documentos terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio Documentos terminados en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio Documentos terminados en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio Documentos terminados en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Documentos terminados en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Documentos terminados en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio Documentos terminados en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio Documentos terminados en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio

Fechas de cobro para jubilaciones que superan la mínima

Para el universo de beneficiarios cuyos haberes mensuales superan los $411.989,33, el cronograma se activará en la última semana del mes. En este bloque, las acreditaciones bancarias agrupan dos números de DNI por jornada:

Documentos terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio Documentos terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Documentos terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio Documentos terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Mínimo y máximo que van a cobrar los jubilados en julio

La normativa previsional vigente establece que el bono extraordinario se abona de manera completa a quienes se encuentran en el escalón más bajo de la escala salarial.

El límite máximo para recibir el subsidio extraordinario, o una parte de él, se ubica en los $481.989,33. Ningún jubilado del sistema general cobrará menos de ese monto neto durante la liquidación de julio. Por su parte, el haber máximo del régimen general quedó establecido en $2.772.298,07 para este período.

La consulta de la liquidación detallada, los descuentos eventuales y el recibo de haberes digital puede realizarse mediante los canales de autogestión de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la pestaña de "Cobros".