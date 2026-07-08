Cronograma completo de ANSES: las fechas de cobro de jubilaciones en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), oficializó el esquema completo de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a julio de 2026. Con la aplicación de la fórmula de movilidad que ajusta los ingresos según la inflación con dos meses de rezago, los haberes reciben este mes un incremento del 2,15%. A este porcentaje se añade el pago de la asistencia económica de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional.
La liquidación de las prestaciones de ANSES se divide en dos grandes grupos según el monto total percibido, iniciándose el pago con los beneficiarios de la jubilación mínima a partir del 8 de julio.
Calendario para jubilados que perciben el haber mínimo
Los beneficiarios que perciben el piso salarial dispuesto por el organismo previsional —fijado en $411.989,33 de base y que alcanza los $481.989,33 tras la incorporación del refuerzo— cobrarán en las siguientes fechas, ordenadas por la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI):
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- Documentos terminados en 2: lunes 13 de julio
- Documentos terminados en 3: martes 14 de julio
- Documentos terminados en 4: miércoles 15 de julio
- Documentos terminados en 5: jueves 16 de julio
- Documentos terminados en 6: viernes 17 de julio
- Documentos terminados en 7: lunes 20 de julio
- Documentos terminados en 8: martes 21 de julio
- Documentos terminados en 9: miércoles 22 de julio
Fechas de cobro para jubilaciones que superan la mínima
Para el universo de beneficiarios cuyos haberes mensuales superan los $411.989,33, el cronograma se activará en la última semana del mes. En este bloque, las acreditaciones bancarias agrupan dos números de DNI por jornada:
- Documentos terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- Documentos terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- Documentos terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- Documentos terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Mínimo y máximo que van a cobrar los jubilados en julio
La normativa previsional vigente establece que el bono extraordinario se abona de manera completa a quienes se encuentran en el escalón más bajo de la escala salarial.
El límite máximo para recibir el subsidio extraordinario, o una parte de él, se ubica en los $481.989,33. Ningún jubilado del sistema general cobrará menos de ese monto neto durante la liquidación de julio. Por su parte, el haber máximo del régimen general quedó establecido en $2.772.298,07 para este período.
La consulta de la liquidación detallada, los descuentos eventuales y el recibo de haberes digital puede realizarse mediante los canales de autogestión de la plataforma Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social en la pestaña de "Cobros".