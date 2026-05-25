Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de extorsionar a Javier Milei

mauricio macri pro mendoza Mauricio Macri estuvo el fin de semana en Mendoza. Foto: gentileza Municipalidad de Luján

Qué dijo M{aximo sobre la alusión de Macri a Cristina

La alusión a la situación de la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria, y la “confesión” de que el gobierno de Cambiemos influyó en la Justicia en aquellos años para mover las causas que la involucraban, importunó a Máximo Kirchner, que tomó la frase como una provocación directa.

“Hace unos días Macri decía pregúntenle a Cristina cómo le fue conmigo. Dejó en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada”, arremetió el hijo de Cristina Kirchner.

“Vamos a preguntarles a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en 2027”, lo desafió.

“Tenerla presa a ella y extorsionar al actual presidente, no te va a servir Macri”, finalizó Kirchner.