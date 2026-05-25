El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, acusó este lunes al fundador del PRO, Mauricio Macri, de “extorsionar” al presidente Javier Milei, y lo desafió a ser candidato presidencial en 2027.
Máximo Kirchner acusó a Mauricio Macri de extorsionar a Javier Milei
El hijo de la ex presidenta salió a responderle a Maurico Macri, quien la semana pasada aludió a Cristina Kirchner
En una publicación en su cuenta de Instagram, titulada “Todos los días son de la Patria”, el dirigente kirchnerista apuntó sus cañones contra el ex presidente, quien hace un tiempo empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza y amaga con presentar candidaturas propias el año que viene.
Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijera que una candidatura de Macri sería “funcional al kirchnerismo”, el líder del PRO retrucó al riojano: “Hay que preguntarle a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.
Qué dijo M{aximo sobre la alusión de Macri a Cristina
La alusión a la situación de la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria, y la “confesión” de que el gobierno de Cambiemos influyó en la Justicia en aquellos años para mover las causas que la involucraban, importunó a Máximo Kirchner, que tomó la frase como una provocación directa.
“Hace unos días Macri decía pregúntenle a Cristina cómo le fue conmigo. Dejó en claro la persecución organizada por él desde la Casa Rosada”, arremetió el hijo de Cristina Kirchner.
“Vamos a preguntarles a los argentinos y las argentinas cómo les fue con usted Macri. Ya tuvo la primera respuesta en el 2019 y si tiene algo de coraje, cosa que dudo, tendrá la segunda y aún más contundente en 2027”, lo desafió.
“Tenerla presa a ella y extorsionar al actual presidente, no te va a servir Macri”, finalizó Kirchner.