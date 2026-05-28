Tras la media sanción en Diputados, Mendoza ya mira de reojo los cambios en la Zona Fría

Mientras la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti rechaza abiertamente el recorte de subsidios al gas; el radical y ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez -sancarlino, también tiene una postura contraria al proyecto del oficialismo.

“Así como está, no”, habrían dicho tanto él como su colega Mariana Juri. Aunque en el Senado hoy por hoy están enfocados en conseguir los votos para sacar el Súper RIGI y los proyectos sobre lobby y ludopatía.

Frazadazo por la Ley de Zona Fría

Intendentes peronistas y radicales de Buenos Aires, en tanto, se unieron en contra de los cambios del régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia el consumo de gas natural en regiones de bajas temperatura.

Algunos, incluso, ya coordinaron acciones para presionar a los senadores con un "frazadazo" frente al Congreso, junta de firmas y hasta la amenaza de ir a la Justicia.

En Mendoza, el intendente que plantó bandera contra la eliminación de la Zona Fría fue Alejandro Morrillas, sancarlino como Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. En cambio, el de Luján de Cuyo Esteban Allasino se mostró de acuerdo con la modificación del régimen.

Si prospera el proyecto de Javier Milei, que ya tiene la media sanción de Diputados, solo Malargüe conservará el subsidio -aunque "con las modalidades que el Ejecutivo considere pertinentes"-, mientras que el resto de la provincia, que hoy tiene un descuento de entre el 30% y el 50% en la factura de gas, perderá ese beneficio.

Los votos de Suarez y Juri por Zona Fría

“Que Suarez y Juri voten en contra”. El pedido salió no solo del propio Morillas, sino también del diputado peronista Emir Félix -que fue uno de los dos mendocinos que votó en contra de la eliminación-.

Rodolfo Suarez y Mariana Juri Así como está no. Rodolfo Suarez y Mariana Juri no están conformes con el proyecto del oficialismo para la derogación de la Ley de Zona Fría.

"Espero que voten en contra de esta modificación porque no es una cuestión de déficit fiscal, como están diciendo”, dijo el sanrafaelino.

Por lo que pudo saber Diario UNO, el proyecto que fue girado a las comisiones de Energía y Presupuesto del Senado aún no tiene fecha de tratamiento.

En principio, el oficialismo insistiría para que la ley salga tal como llegó de Diputados, pero el problema surge por aliados de provincias como Mendoza que no apoyarían el proyecto sin cambios.

Si esto sucediera, la modificación de Zona Fría debería volver a la cámara baja, lo que obligaría al gobierno nacional a volver a negociar con las provincias.

El voto de Fernández Sagasti por Zona Fría

“No es un simple ajuste, están atacando el federalismo. Las consecuencias: los mendocinos pagarán el déficit con frío y desesperación”, dijo públicamente Anabel Fernández Sagasti a principio de mes, cuando se supo que Javier Milei avanzaría con el proyecto.

Vendimia 2026 desayuno Coviar Anabel Fernández Sagasti, Mrcedes Llano, Víctor Fayad, Emir Félix Anabel Fernández Sagasti, voto en contra para la derogación de Zona Fría. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

“Están en juego 400.000 hogares mendocinos. Miles de familias y jubilados que hoy se ven obligados a elegir entre comer o calefaccionarse. La ‘eficiencia’ que pregonan es, en realidad, una crueldad social sin precedentes.

En Malargüe, San Rafael, Alvear y el Valle de Uco, el frío no perdona, no se puede ‘ahorrar’ gas cuando hay 10 grados bajo cero”, expresó la senadora, que votará en contra de la modificación de la Ley de Zona Fría.