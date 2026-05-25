Esteban Allasino apoyó eliminar Zona Fría: "El show de los subsidios nos llevó al estado en que estamos"

Allasino, Cornejo y otros intendentes en el acto del 25 de mayo El intendente de Luján, Esteban Allasino, habló con la prensa en el acto del 25 de mayo, y respaldó el recorte del subsidio de Zona Fría.

"Nosotros queremos tener regímenes para cada situación con una normativa distinta. Entonces mañana vamos a hacer las zonas de calor, y a las provincias en que hace mucho calor les damos el beneficio porque hace calor. Si empezamos a hacer una regulación tras otra vamos a terminar regulando cada grado centígrado, pero en el tiempo acumuladas esas malas prácticas generan una distorsión de la economía", marcó ante la consulta del periodista de radio Nihuil Matías Pascualetti.

Y remato: "El show de los subsidios nos ha llevado al estado en que estamos".

Esteban Allasino admitió que si finalmente se recorta el subsidio de Zona Fría será duro para los usuarios, pero en paralelo remarcó: "Pero cuando uno eligió vivir en tal lugar conocía las condiciones. Hace 20 años atrás no existía el régimen de Zona Fría y nosotros nos acostumbramos a ciertos estados que no son los normales en cualquier lugar del mundo y después distorsionamos".

Para sostener su postura puso de ejemplo como funciona la provisión de energía en Estados Unidos, y resaltó que ciudades como Seattle y Miami tienen el mismo régimen, a pesar de tener temperaturas disímiles.

frio mendoza zona fria El intendente Esteban Allasino aseguró que los regímenes como el de Zona Fría distorsionan el sistema.

"Una provincia como Mendoza que tiene amplitud térmica, que tiene mucho calor en verano y mucho frío en invierno ¿también vamos a tener un régimen de temperatura en el verano para el aire acondicionado? No está bien, no es lo racional, ningún país serio hace eso. La transición es dura, pero entendamos que es el camino a la normalidad", dijo respaldando el recorte que pretende el Gobierno de Javier Milei.

Allasino esquivó hablar de una candidatura a la gobernación

El intendente lujanino fue uno de los dirigentes del PRO que este viernes se reunió con Mauricio Macri en la visita del ex presidente a Mendoza.

Según trascendió en medio de ese recorrido, Macri habría elogiado su gestión en Luján, y hasta se habría hablado de futuras candidaturas del único intendente que conserva el PRO en Mendoza.

mauricio macri esteban allasino Esteban Allasino recibió este viernes al ex presidente Mauricio Macri y analizaron la situación de Luján, pero evitó dar precisiones sobre futuras candidaturas. Foto: gentileza Municipalidad de Luján de Cuyo

Sin embargo, Allasino esquivó dar definiciones sobre su futuro político o su proyección para el electoral 2027.

"Yo estoy muy cómodo como intendente. Está bueno hablar de los nombres, porque genera un debate y levanta la temperatura a la conversación política, pero estoy más interesado en hablar de los equipos", eludió y como ya hizo tiempo atrás en Séptimo Día emitido por El Siete, volvió a apelar al ejemplo de la buena carrera de Franco Colapinto, para insistir en que a un logro se llega con un buen equipo.

"Es sumamente difícil administrar una provincia como Mendoza que no tiene commodities, por eso hay que armar equipos, y cuando uno arma equipos no es tan importante el que conduce. Esa es la idea que tenemos nosotros en el PRO", concluyó Esteban Allasino.