Subsidios y tarifas: qué implica la idea de Zona Cálida frente al recorte a la Zona Fría

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De qué se trata al propuesta de Zona Cálida para las tarifas

La propuesta técnica contempla que los usuarios residenciales de esas regiones accedan a tarifas diferenciales de electricidad, equiparando el criterio de compensación climática que hasta el momento regía principalmente para las zonas de bajas temperaturas con el consumo de gas de red.

El documento que el oficialismo entregó a los diputados se tituló “Resolución sobre bonificaciones y bloques adicionales de verano y primavera para zonas bioambientales Ia, Ib y IIb (muy cálidas y cálidas)”, según detalló Infoba. Allí, el Gobierno propuso ampliar los bloques subsidiados durante, al menos, los meses de noviembre y marzo. Para las zonas muy cálidas (Ia y Ib), el bloque adicional sería de 300 kWh, mientras que para la zona cálida (IIb) ascendería a 200 kWh. El esquema implicaría un incremento en la transferencia de recursos estatales hacia las provincias alcanzadas.

La iniciativa parlamentaria aprobada por la Cámara baja reduce de manera considerable el alcance geográfico de la normativa sancionada en 2021. Con el nuevo ordenamiento, el universo de beneficiarios de la Zona Fría disminuirá de los 3,6 millones de usuarios actuales a un estimado de 1,8 millones en todo el territorio nacional.

El criterio de asignación dejará de ser generalizado por residencia geográfica y pasará a integrarse al programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según los parámetros técnicos defendidos por la Secretaría de Energía de la Nación, sólo conservarán el descuento automático aquellos hogares cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT).

A los valores medidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dicho tope de ingresos familiares se sitúa por encima de los 4,3 millones de pesos. Los usuarios que queden por fuera de este segmento socioeconómico perderán la bonificación del 30% o 50% en sus boletas, lo que se traducirá en incrementos directos en el componente tarifario final de los próximos meses.

La votación en Mendoza y las repercusiones locales

En lo que respecta a la representación de Mendoza, la votación en Diputados reflejó un alineamiento mayoritario con la propuesta de la Casa Rosada. Con el respaldo de ocho de los diez diputados mendocinos, el proyecto sumó adhesiones clave dentro del recinto de sesiones.

aprobación zonas frías en Diputados Diputados dejó a gran parte de Mendoza afuera del subsidio de Zona Fría.

A nivel local, la readecuación tarifaria implicará que Mendoza pierda los beneficios generales de la Zona Fría, exceptuando únicamente a Malargüe, que mantendrá la cobertura debido a sus condiciones climáticas extremas. Para el resto de los municipios mendocinos, la eliminación del subsidio general representará variaciones de costos en el servicio público de gas de red, quedando exceptuados solamente aquellos hogares que califiquen formalmente dentro del registro de vulnerabilidad social y económica.