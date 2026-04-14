Karina Milei recibió a Alfredo Cornejo y le prometió un decreto para avanzar con obras en rutas nacionales

javier milei manuel adorni El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni en la AnCham. Foto: gentileza La Nación

Manuel Adorni no participó de la reunión entre Karina Milei y los dos gobernadores

El ausente en la reunión fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en las últimas semanas atraviesa una difícil situación mientras avanza la causa en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo nuevamente en las últimas horas.

Durante su discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) el jefe de Estado destacó al funcionario y subrayó que en la última elección de la legislatura porteña obtuvo resultados "extraordinarios".

En la misma sintonía, el ministro del Interior Diego Santilli lo apuntaló en su discurso también en la AmCham. Cuando le preguntaron sobre el impacto de la situación judicial del ex vocero en el gobierno dijo que Adorni siempre se puso a disposición de la Justicia. “La Justicia avanza, y sigue siendo nuestro jefe de gabinete. Trabaja con nosotros… Yo trabajo a diario con él, coordino toda la tarea de las provincias y con los distintos ministros. Y Manuel Adorni siempre está ahí…para ayudar, ¿no?”, afirmó.

“No paramos un minuto la gestión. El presidente fue claro, seguimos para adelante, la Argentina no puede detenerse”, concluyó.