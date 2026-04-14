El gobernador Alfredo Cornejo se reunió este martes con la secretaria general de la Presidencia; Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, "Lule" Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Durante el encuentro la hermana del presidente, le anunció que se firmará un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales.
Karina Milei recibió a Alfredo Cornejo y le prometió un decreto para avanzar con obras en rutas nacionales
De la reunión también participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El gran ausente fue el jefe de Gabinete Manuel Adorni
De la mesa de trabajo también participó otro de los mandatarios aliados a la gestión nacional, Rogelio Frigerio de Entre Ríos. Ambos ratificaron el rumbo del gobierno y el acompañamiento de sus provincias, además de destacar el trabajo en conjunto que llevan ambas jurisdicciones y la Nación.
La foto con los dos gobernadores llegó en un contexto en que el ministro de Economía, Luis Caputo, pide a sus pares que capitalicen el apoyo de los mandatarios provinciales.
Manuel Adorni no participó de la reunión entre Karina Milei y los dos gobernadores
El ausente en la reunión fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en las últimas semanas atraviesa una difícil situación mientras avanza la causa en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, el presidente Javier Milei salió a respaldarlo nuevamente en las últimas horas.
Durante su discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) el jefe de Estado destacó al funcionario y subrayó que en la última elección de la legislatura porteña obtuvo resultados "extraordinarios".
En la misma sintonía, el ministro del Interior Diego Santilli lo apuntaló en su discurso también en la AmCham. Cuando le preguntaron sobre el impacto de la situación judicial del ex vocero en el gobierno dijo que Adorni siempre se puso a disposición de la Justicia. “La Justicia avanza, y sigue siendo nuestro jefe de gabinete. Trabaja con nosotros… Yo trabajo a diario con él, coordino toda la tarea de las provincias y con los distintos ministros. Y Manuel Adorni siempre está ahí…para ayudar, ¿no?”, afirmó.
“No paramos un minuto la gestión. El presidente fue claro, seguimos para adelante, la Argentina no puede detenerse”, concluyó.